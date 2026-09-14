Які смарт-годинники Galaxy Watch найкраще підходять для старих смартфонів Samsung (фото)

Навіть старі телефони Samsung можуть підтримувати найновіші моделі Galaxy Watch, однак важливо, яка у них версія Android.

Багато хто дбайливо ставиться до своїх телефонів і користується ними роками, навіть якщо програмне забезпечення вже давно застаріло. І, напевно, користувачі задавалися питанням: що робити, якщо потрібно підключити Galaxy Watch до старого смартфона? Відповідь дають експерти bgr.com.

Виробник забезпечує досить широку сумісність. Однак є нюанс: для коректної роботи всіх функцій та запуску додатка Galaxy Wearable на телефоні має бути встановлена актуальна версія ОС. Тому, якщо ви використовуєте стару версію Android, найкраще вибрати Galaxy Watch 6 або Watch 6 Classic — вони працюють на всіх телефонах з Android 10 і вище, йдеться в статті.

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Якщо ж у вас зовсім "стародавній" пристрій, який не отримав оновлення до Android 10, то Galaxy Watch 5 або Watch 5 Pro працюватимуть на телефонах Samsung з Android 8.0 або новішою версією. Обравши будь-яку з цих моделей, можна не турбуватися: вони підійдуть практично для всіх справних телефонів Samsung — навіть для тих, що настільки старі, що пам’ятають часи радіопередач.

Galaxy Watch 8 Фото: Phone Arena

Відразу зазначимо очевидне: попередні моделі носимих пристроїв Galaxy залишаються цілком функціональними та актуальними, пишуть фахівці. Наприклад, Galaxy Watch 6 навіть отримали бета-оновлення One UI 9 Watch від Samsung. Об’єму пам’яті в 2 ГБ цілком вистачить для більшості завдань, що виконуються на смарт-годинниках; до того ж пристрій оснащений усіма стандартними датчиками: пульсоміром, акселерометром, компасом, датчиком температури шкіри, висотоміром, гіроскопом і пульсоксиметром (SpO2). Однак не варто забувати, що це модель 2023 року, тому доведеться миритися з деякими обмеженнями.

Samsung Galaxy Watch 9 Фото: zdnet.com

Samsung Galaxy Watch 8 та Galaxy Watch 8 Classic, окрім зручної інтеграції з Gemini (можливість спілкуватися з чат-ботом Google на базі штучного інтелекту навіть без телефону), отримали серйозні оновлення, які роблять моніторинг здоров’я набагато всебічнішим. Це особливо помітно за набором датчиків: новинка вміє робити все те саме, що й попередні версії, і навіть більше. Один лише датчик BioActive відкриває доступ до цілого ряду функцій Samsung Health, таких як "Індекс антиоксидантів", корисний "Тренер з бігу", функція "Судинне навантаження" (для контролю здоров’я серця) та навіть відстеження циркадних ритмів.

Обравши старішу модель Galaxy Watch 5, ви втратите деякі можливості, доступні в пристроях 6-го покоління, — наприклад, висотомір або компас. Тому, якщо ви хочете отримати максимум від пристрою, а ваш телефон підтримує Android 11, то Galaxy Watch 7 стануть, мабуть, найкращим вибором з точки зору функціональності. У них є майже всі ті самі "фішки", що й у Galaxy Watch 8, але коштують вони майже на 100 доларів дешевше — чудовий варіант, якщо для вас найважливішим є співвідношення ціни та можливостей.

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