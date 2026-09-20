Як самостійно зібрати домашній кінотеатр типу IMAX: телевізор тут не потрібен (фото)

Для домашнього кінотеатру у стилі IMAX знадобиться чимало аудіообладнання, а також проектор та екран.

20 вересня 2008 року в Україні розпочав роботу перший кінотеатр IMAX. Сьогодні, коли участь у культурних заходах ускладнена через постійні атаки ЗС РФ на цивільну інфраструктуру, Фокус розповість, чи можна організувати у себе вдома кінотеатр преміум-класу.

Що таке IMAX

IMAX розшифровується як Image Maximum — максимальне зображення. Ця система передбачає не лише особливі стандарти зйомки та обробки відео, а й саму демонстрацію кінцевого продукту на величезному екрані з підвищеною деталізацією.

Кінозал IMAX Фото: tripadvisor.de

Особливості технології

Як правило, для IMAX використовується вигнутий екран із співвідношенням сторін 1:1,43 або 1:1,9. Щоб максимально заповнити периферійне поле зору глядачів, його роблять дуже великим і розміщують нижче, ніж зазвичай.

Видео дня

Відеоряд транслюється не одним, а двома проекторами. Це особливо важливо для відображення 3D-контенту, а також для чіткої передачі кольорів. Також використовуються лазерні системи для розширення колірної гами.

Аудіосистему налаштовують суворо відповідно до геометрії кінозалу. Вона вирізняється підвищеною чистотою звуку, широким динамічним діапазоном та ефектом присутності, коли звук спрямований саме на глядачів.

Зал проектують з урахуванням розміщення всього необхідного обладнання таким чином, щоб ряди крісел були розташовані якомога ближче до екрана, завдяки чому створюється повне відчуття занурення в те, що відбувається.

Перед виходом у прокат усі фільми проходять спеціальну цифрову обробку (Digital Media Remastering), яка покращує чіткість, контрастність та кольори кожного кадру.

Робота проектора Sony SXRD Фото: Sony

Як зібрати домашній кінотеатр преміум-класу

Щоб облаштувати домашній кінотеатр у стилі IMAX, потрібно як слід підготувати приміщення та підібрати найоптимальнішу техніку.

Насамперед потрібно облаштувати кімнату звукоізоляційними плитами (наприклад, кам’яною ватою), а потім обшити гіпсокартоном. Звукоізоляція потрібна для повного занурення в те, що відбувається на екрані, і для того, щоб сусіди не скаржилися на шум. Далі на стінах, де будуть розташовані аудіоколонки, і на стелі слід встановити спеціальні м'які акустичні панелі. У кутах розмістити так звані бас-пастки, що відповідають за усунення гулу.

Кімнату варто повністю пофарбувати темною матовою фарбою (чорною, темно-сірою, темно-синьою), оскільки глянцеві поверхні будуть відбивати світло від проектора. Вікна також варто затемнити, повісивши щільні штори.

Для ефекту IMAX просто великого телевізора недостатньо. Найкраще підійдуть проектор та екран. Щодо першого, то це має бути лазерний 4K-пристрій (наприклад, JVC D-ILA або Sony SXRD). Лазер забезпечує високу яскравість від 2000 до 3000 люменів і глибокий чорний колір, що є надзвичайно важливим для відображення контенту. Разом із проектором слід встановити екран із полотном типу " " або ALR (Ambient Light Rejecting), що допоможе підвищити контрастність.

Також можна придбати звукопрозорий екран, щоб приховати за ним фронтальні колонки та сабвуфери. Звук лунатиме саме з центру кімнати, як у справжньому кінотеатрі.

Зображення, що відображається на екрані Фото: MaxAngel

Далі потрібно зробити так, щоб звук був об’ємним. Для цього використовуємо таку схему: 7 каналів на рівні вух, 2 сабвуфери, 4 стельові канали.

Замість одного AV-ресивера слід використовувати окремий AV-процесор (Anthem, Marantz або Trinnov) для обробки сигналу та окремі багатоканальні підсилювачі потужності для колонок. Колонки краще обирати з однієї серії одного виробника. Тут вже орієнтуйтеся на свої уподобання та бюджет: KEF, Bowers & Wilkins, Focal, Monitor Audio тощо.

Знадобляться сабвуфери — щонайменше два (SVS або Rel). Їх потрібно буде розмістити в різних частинах приміщення, щоб вони гасили акустичні резонанси та видавали насичені баси.

Якісні акустичні кабелі перерізом не менше 2,5–4 кв. мм із безкисневої міді потрібні для підключення колонок і сабвуферів, а для проектора обов’язковим є оптичний кабель HDMI 2.1.

Уся система потребуватиме встановлення фільтра живлення, наприклад, IsoTek або Furman. Він захистить дорогу техніку від стрибків напруги та відфільтрує мережеві перешкоди, що впливають на звук і зображення.

І останній штрих — медіаплеєр преміум-класу, наприклад, Dune HD або Zidoo, для відтворення "важких" образів Blu-ray-дисків без втрати якості, або спеціалізований плеєр Kaleidescape.

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