Старі смартфони Samsung Galaxy отримають нову ОС One UI 9: про які моделі йдеться

Компанія підтвердила точні дати виходу оновлення для пристроїв Galaxy S25, Galaxy S23 FE та низки складаних моделей.

Розгортання стабільної версії One UI 9 для серії Galaxy S26 розпочалося минулого тижня, але поки що лише в Південній Кореї. Для інших ринків запуск заплановано на 21 вересня, пише gizmochina.com.

Компанія також підтвердила точні дати виходу оновлення для деяких інших пристроїв Galaxy, зокрема серії Galaxy S25, Galaxy S23 FE та низки складаних моделей.

У прес-релізі, опублікованому в розділі новин Samsung Thailand, компанія повідомила, що серія Galaxy S26 отримає оновлення One UI 9.0 21 вересня. Формально це стосується лише Таїланду, проте в інших регіонах оновлення, ймовірно, почне поширюватися приблизно в той самий час, йдеться в матеріалі.

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Хоча план випуску виглядає багатообіцяючим, опублікування інформації лише на одному регіональному новинному порталі видається незвичайним.

"Можливо, це попередній графік, який може змінитися. У будь-якому разі, терміни вже наближаються, і незабаром ми всі дізнаємося", — наголошують автори.

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