3 складні смартфони, які дешевші за iPhone Duo і справді варті уваги (фото)

У огляді були представлені моделі "розкладачок" Pixel 11 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 8 та Motorola Razr Fold.

Хочете долучитися до світу складаних смартфонів, але не готові платити 2000 доларів за iPhone Duo? Ось три варіанти, які обійдуться дешевше — хай і не набагато, пише bgr.com.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Samsung пропонує одну з найочевидніших альтернатив iPhone Duo — модель Galaxy Z Fold 8; ці пристрої об’єднує схожа концепція. Обидва смартфони виконані у форм-факторі "книжки", проте модель від Samsung коштує 1899 доларів (на 100 доларів менше) і при цьому оснащена одним із найкращих апаратних комплексів у своєму класі. І хоча різниця в ціні невелика, це хороший варіант для тих, хто хоче трохи заощадити.

Екрани обох смартфонів також мають багато спільного. Galaxy Z Fold 8 оснащений зовнішнім дисплеєм з діагоналлю 5,5 дюйма та внутрішнім — 7,6 дюйма, тоді як у iPhone Duo ці показники становлять 5,4 та 7,6 дюйма відповідно. На практиці широкий екран Galaxy Z Fold 8 чудово підходить для багатозадачності, читання та перегляду медіаконтенту, хоча досвід використання мало відрізняється від того, що пропонує Apple.

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"Серцем" Galaxy Z Fold 8 є процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — один із найкращих чіпів для Android-пристроїв 2026 року. Смартфон також отримав 12 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор ємністю 4800 мА·год. У iPhone Duo використовується процесор A20 Pro та екосистема iOS 27, тож вибір залежить від того, яка платформа вам ближча. Проте Samsung має більше досвіду у створенні складаних пристроїв, до того ж це дещо доступніший варіант.

Motorola Razr Fold

Смартфон Motorola Razr Fold Фото: Android Central

Тим, кому сподобався iPhone Duo, але хто хоче спробувати складаний смартфон із ще більшим екраном, варто звернути увагу на Motorola Razr Fold. Цей пристрій також виконаний у форм-факторі "книжки"; перша модель компанії в цьому сегменті коштує 1899 доларів, що трохи дешевше за смартфон від Apple. За цю ціну смартфон Motorola пропонує 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті — це вдвічі більше, ніж у моделі Duo з накопичувачем на 256 ГБ.

Екран — мабуть, головна перевага Motorola Razr Fold. Пристрій оснащений зовнішнім дисплеєм з діагоналлю 6,6 дюйма, який у розкладеному вигляді збільшується до 8,1 дюйма, забезпечуючи достатньо простору для роботи з додатками та багатозадачності. Крім того, Razr Fold отримав акумулятор ємністю 6000 мА·год; це дає йому перевагу, наприклад, перед Samsung Galaxy Z Fold 8 і робить його чудовим вибором для тих, хто активно користується телефоном.

Що стосується камер, то Razr Fold від Motorola оснащений трьома модулями по 50 Мп, тоді як у iPhone Duo на задній панелі лише дві камери по 48 Мп. Пристрій підтримує дротову зарядку потужністю до 80 Вт і бездротову — до 50 Вт (для порівняння: у моделі від Apple дротова зарядка обмежена 60 Вт). Незважаючи на нижчу вартість, цей смартфон виграє за низкою ключових технічних характеристик, що робить його вдалим варіантом для тих, кому потрібна потужніша "начинка".

Google Pixel 11 Pro Fold

Смартфон Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

Більшість складаних Android-смартфонів преміум-класу коштують близько 1899 доларів, і Google Pixel 11 Pro Fold — не виняток. Модель оснащена процесором Tensor G6 та 16 ГБ оперативної пам’яті; особливу увагу в ній приділено інтеграції апаратного та програмного забезпечення, а також "чистій" версії ОС. Якщо ви хочете відмовитися від екосистеми Apple, цей пристрій стане цікавим варіантом — насамперед завдяки тому досвіду використання Android, який він пропонує.

Крім того, низка нових функцій, що з’явилися у смартфонах серії Pixel 11, доступна й у моделі Pro Fold — зокрема, це стосується можливостей камери та інструментів на базі штучного інтелекту. Пристрій також підтримує функції, характерні саме для складаних смартфонів, такі як розділення екрана (Split Screen), перетягування об’єктів (Drag and Drop) та режим миттєвого перегляду (Instant View), що дозволяє ефективніше використовувати робочий простір у розкладеному вигляді.

Ще одна важлива перевага над iPhone Duo — це екран. Pixel 11 Pro Fold оснащений зовнішнім дисплеєм з діагоналлю 6,5 дюйма та внутрішнім — 8 дюймів. Пристрій від Apple поступається за розмірами в обох категоріях, тому смартфон Google виграє, надаючи більше простору для комфортної роботи з додатками та підвищення продуктивності.

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