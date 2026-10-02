3 топовых смартфона, которые скоро появятся в продаже: Motorola, OnePlus, Xiaomi (фото)

Скоро в магазинах можно будет приобрести Motorola Signature 27, OnePlus 16 и Xiaomi 18 Pro. Расскажем подробнее о технических характеристиках этих телефонов.

На рынок скоро поступят новейшие и самые передовые смартфоны, предлагающие новые ИИ-функции, качественные камеры, увеличенные время автономной работы и сроки поддержки ПО, пишет slashgear.com.

Motorola Signature 27

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

За Motorola Signature 27 стоит понаблюдать, хотя оформить предзаказ на него сегодня пока нельзя. Компания лишь анонсировала новинку, не назвав ни цены, ни точной даты выхода. Пока неизвестно, какие именно операторы или розничные сети будут продавать устройство, однако бренд обещает, что оно появится в продаже по всему миру до конца года, так что официальная дата может быть объявлена ​​в ближайшее время. Примечательно, что этот смартфон станет одним из первых устройств, оснащенных новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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Благодаря чипу нового поколения Signature 27 может стать отличным вариантом флагмана для тех, кто хочет попробовать что-то нестандартное. Модель также получит улучшенную систему охлаждения для поддержания стабильной работы мощного процессора. Еще одна важная особенность — новые динамики от Bang & Olufsen; это первый плод недавно заключенного многолетнего партнерства между двумя брендами.

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Основная камера сохранит 50-мегапиксельный сенсор Sony от предыдущего поколения, а разрешение телеобъектива вырастет с 50 до 200 Мп. Смартфон будет работать под управлением Android 17, а Motorola обеспечит поддержку обновлений ОС в течение 7 лет, а также предложит инструменты на базе ИИ для генерации музыки и видео. Компания называет Signature 27 своим "самым совершенным смартфоном на сегодняшний день", так что остается дождаться полноценного релиза, чтобы узнать, чем еще удивит это устройство.

Xiaomi 18 Pro

Смартфон Xiaomi 18 Pro Фото: gsmarena.com

Модели Xiaomi 18 Pro и Pro Max уже продаются в Китае, а глобальный релиз запланирован на более поздний срок в этом году. Как и Motorola Signature 27, эти смартфоны одними из первых получили процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, причем версия Pro Max оснащена более мощным вариантом Extreme. Цены для международного рынка пока не объявлены; в Китае стоимость модели Pro начинается от 5999 юаней (895 долларов), а Pro Max — от 6999 юаней (1045 долларов).

Компактная модель оснащена 6,4-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью 7000 мА·ч. Версия Pro Max получила увеличенный до 6,9 дюйма дисплей и батарею на 8500 мА·ч. Обе модели сохранили небольшой дополнительный экран на задней панели, появившийся у предшественников, а также блок из трех камер: два модуля по 200 Мп (основной и телеобъектив) и сверхширокоугольный объектив на 50 Мп. Базовые версии обеих моделей комплектуются 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Одной из примечательных особенностей, отмеченных на презентации, стал экран с технологией защиты конфиденциальности — аналогичное решение ранее было представлено в Samsung Galaxy S26 Ultra.

OnePlus 16

Смартфон OnePlus 16 Фото: OnePlus

Выход OnePlus 16 в Китае запланирован на 12 октября. Устройство работает на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и оснащено дисплеем с высокой частотой обновления — до 185 Гц. Эти улучшения производительности, наряду с доработками модуля Wi-Fi, призваны вывести игровой опыт на новый уровень.

Объем памяти (начиная с 256 ГБ стандарта UFS 5.0 для накопителя и 12 ГБ для ОЗУ) обещает быструю и плавную работу устройства. Камеры OnePlus 16 также впечатляют: компания подтвердила наличие основного модуля на 200 Мп, телеобъектива на 50 Мп и сверхширокоугольного объектива на 50 Мп. На момент написания статьи цены еще не подтверждены, но мы ожидаем их повышения по сравнению с прошлогодними показателями OnePlus 15, учитывая нынешнюю высокую стоимость комплектующих.