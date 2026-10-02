3 смартфона с лучшим временем автономной работы: обошли даже новый Pixel 11 Pro (фото)

OnePlus 15R, Motorola Moto G Play (2026) и Samsung Galaxy S26 Plus оказались лучшими в тестах на выносливость аккумулятора.

Google Pixel 11 Pro — достойный флагман, однако по времени автономной работы он уступает конкурентам. Издание slashgear.com порекомендовало 3 модели, которые работают дольше без подзарядки.

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Plus Фото: Tom's Guide

Samsung Galaxy S26 Plus оснащен аккумулятором емкостью 4900 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную — 20 Вт. Благодаря чуть более емкой батарее этот смартфон превосходит Pixel 11 Pro по автономности, что подтверждают независимые тесты изданий PCMag, GSMArena и PhoneArena. Данные GSMArena показывают, что смартфон способен проработать 16 ч 25 мин. в смешанном режиме, тогда как показатель Pixel 11 Pro составляет 15 ч 38 мин.

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В тесте PCMag, имитирующем потоковое воспроизведение видео в формате 1080p через Wi-Fi при максимальной яркости экрана, Galaxy S26+ также показал лучший результат: 15 ч 20 мин. — более чем на 2 ч дольше, чем у Pixel 11 Pro. Кроме того, Galaxy S26 Plus обошел Pixel в тестировании PhoneArena: время работы экрана составило 7 ч 22 мин., что на 1 ч 38 мин. превышает результат конкурента.

Разница весьма существенна, особенно если учесть, что емкость аккумулятора всего на 50 мА·ч больше, а диагональ дисплея составляет 6,7 дюйма (против 6,3 дюйма у Pixel 11 Pro). В линейке Samsung модель Galaxy S26 Plus занимает место ступенькой ниже топового Galaxy S26 Ultra; устройство работает на базе 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 или 512 ГБ. На старте продаж цена Samsung Galaxy S26+ составляла 1099,99 доллара, однако сейчас его можно приобрести дешевле.

OnePlus 15R

Смартфон OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

У модели OnePlus 15R есть неоспоримое преимущество перед Pixel 11 Pro: она работает дольше без подзарядки. Компания оснастила ее емким кремний-углеродным аккумулятором на 7400 мА·ч. Благодаря такой батарее — емкость которой более чем в 1,5 раза превышает показатель Pixel 11 Pro (4850 мА·ч) — OnePlus 15R действительно демонстрирует лучшую автономность. Согласно результатам тестирования GSMArena, OnePlus 15R проработал 21 ч 36 мин. Это почти на 6 ч дольше, чем Pixel 11 Pro.

Аналогичные результаты показал и тест PhoneArena: OnePlus 15R занял первое место с показателем 8 ч 47 мин., что более чем на 3 ч превышает результат Pixel. В ходе тестирования PCMag смартфон OnePlus 15R проработал ровно 23 ч — на 10 ч дольше, чем Pixel. Все эти тесты подтверждают, что OnePlus 15R является отличной альтернативой Pixel 11 Pro для тех, кто ставит во главу угла время автономной работы.

OnePlus 15R оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем, двойной основной камерой (широкоугольный модуль на 50 Мп и сверхширокоугольный на 8 Мп) и фронтальной камерой на 32 Мп. Аппаратной основой устройства служит чипсет Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 или 512 ГБ. На момент выхода начальная цена OnePlus 15R составляла 699 ​​долларов за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Motorola Moto G Play (2026)

Смартфон Motorola Moto G Play (2026) Фото: phonearena.com

Модель доказывает, что для получения устройства с более высокой автономностью не обязательно тратить сумму, равную или даже превышающую стартовую цену Pixel 11 Pro (1099 долларов). Это смартфон начального уровня с доступной стартовой ценой — 250 долларов. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, который в ходе различных испытаний продемонстрировал лучшие показатели автономной работы по сравнению с Pixel 11 Pro. В тесте PhoneArena смартфон Moto G Play проработал до 9 ч 27 мин. от одного заряда, что почти на 4 ч больше, чем результат Pixel 11 Pro.

Также он показал лучшие результаты в тесте PCMag: устройство проработало 15 ч 45 мин. до отключения, что почти на 3 ч дольше, чем Pixel. Как и в экспериментах других изданий, тест автономности от GSMArena подтвердил превосходство Moto G Play (2026) над Pixel 11 Pro. В ходе этого тестирования Moto G Play проработал до 17 ч 23 мин. — почти на 2 ч дольше.

Это устройство начального уровня с 6,7-дюймовым IPS-дисплеем (разрешение 720p), процессором MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Примечательной особенностью Moto G Play является наличие слота для карты microSD — редкость для современных смартфонов.

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