Кто делает самые классные Android-смартфоны: 10 брендов от худшего к лучшему (фото)

Motorola признан худшим брендом, тогда как Samsung досталось первое место в рейтинге. Остальные места заняли Huawei, Vivo, Oppo, Honor, Nothing, Xiaomi, OnePlus и Pixel.

Представленный рейтинг отражает то, что пользователи ценят больше всего: будь то надежное "железо", чистая программная оболочка, своевременные обновления или доступная служба поддержки, пишет bgr.com.

Motorola

Смартфон Motorola Edge Plus

Смартфоны Motorola работают на практически "чистой" версии Android, а значит, пользователям не приходится сталкиваться с лишним предустановленным софтом или перегруженным интерфейсом. Смартфоны среднего сегмента стоят вполне разумных денег, а большинство моделей демонстрирует достойную автономность.

Однако пользователи часто жалуются на крайне медленный выпуск обновлений ПО. На Reddit бытует мнение, что "смартфоны Motorola покупают не ради своевременных обновлений". Многих пользователей не особо волнует появление новых функций, но задержка выпуска патчей безопасности вызывает серьезные опасения. Motorola все же поддерживает официальные каналы обновлений и в конечном счете выполняет свои обещания. Проблема лишь в том, что это "в конечном счете" для многих пользователей означает слишком долгое ожидание.

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Huawei

Смартфон Huawei с HarmonyOS Фото: Huawei

HarmonyOS NEXT от Huawei полностью отказалась от совместимости с Android, поэтому запустить на ней Android-приложения невозможно. В магазине Huawei AppGallery доступно более 20 000 приложений, однако большинства популярных на Западе программ там нет. Можно попытаться использовать обходные пути, но это приводит к проблемам: уведомления приходят с задержкой, доступ к файлам ограничен, а некоторые приложения и вовсе не запускаются. Тем не менее, эти ограничения не отпугнули пользователей за пределами Китая, которые ценят бренд за высокое качество сборки.

Именно санкции США, введенные в 2019 году, вынудили компанию полностью отказаться от сервисов Google. Huawei удалось вернуть значительную долю рынка в Китае: по состоянию на начало 2025 года она составляет 19%. Но несовместимость смартфонов с Android может негативно сказаться на пользовательском опыте.

Vivo

Смартфон Vivo V70 Фото: PhoneArena

Мнения пользователей о Vivo разделились. Многие жалуются на "тормоза" при записи видео в 4K, случайные сбои, рывки изображения при частоте обновления экрана 120 Гц и перегрев некоторых моделей. Часть этих проблем была решена с помощью обновлений ПО, а многие пользователи довольны ценами на модели среднего сегмента.

Однако главная проблема бренда Vivo — это оболочка Funtouch OS. Фирменная надстройка Android от Vivo вынуждает соглашаться с условиями сбора данных еще до того, как вы сможете открыть базовые приложения, например камеру или галерею. Пользователи также отмечают наличие неудаляемого предустановленного софта, занимающего место в памяти, и указывают на низкую ликвидность телефонов Vivo: их цена падает вдвое всего через несколько месяцев после выхода.

Oppo

Смартфон Oppo find x9 pro Фото: gsmarena.com

Oppo часто критикуют за оболочку Color OS, которая поставляется с более чем 20 предустановленными приложениями. В их число входят сторонние программы, которые вам вряд ли нужны, а также фирменная папка Hot Apps от Oppo, автоматически загружающая дополнительный софт, если вы согласитесь с условиями использования. Многие из этих приложений невозможно удалить без технических ухищрений; они занимают место в памяти и присылают нежелательные уведомления.

Частота и длительность обновления ПО во многом зависят от модели. Новейшие флагманы серии Find будут получать 5 крупных обновлений Android и обновления системы безопасности в течение 6 лет. Однако для большинства смартфонов среднего и бюджетного сегментов поддержка ограничится 2-3 годами обновлений. Кроме того, устройства Oppo стоят дороже, чем продукция некоторых конкурентов, поскольку компания не производит собственные процессоры, а использует чипы MediaTek или Qualcomm.

Honor

Смартфон Honor Фото: androidauthority.com

Honor зарекомендовала себя как бренд, ориентированный на выгодное соотношение цены и качества и предлагающий мощное "железо" по ценам среднего сегмента. Их смартфоны обычно оснащаются флагманскими процессорами Snapdragon и MediaTek, емкими аккумуляторами и достойными камерами, но при этом не стоят как устройства премиум-класса. Пользователи особенно ценят длительное время автономной работы и сверхбыструю зарядку.

В начале 2025 года ситуация с программной поддержкой значительно улучшилась. Honor объявила, что смартфоны серии Magic будут получать обновления Android и патчи безопасности в течение 7 лет, что соответствует уровню флагманских моделей Samsung и Google. Кроме того, фирменная оболочка MagicOS отличается чистотой и лаконичностью по сравнению с перегруженными интерфейсами других китайских производителей, хотя некоторые пользователи сообщали о программных ошибках и недостаточной оптимизации энергопотребления.

Nothing

Смартфон Nothing Фото: Nothing

Фирменная оболочка Nothing OS базируется на "чистом" Android с минимальными изменениями и поставляется без предустановленного лишнего ПО. Впрочем, пользователи нередко жалуются на непривлекательный монохромный интерфейс и нестабильную работу штатных приложений.

Обязательства компании по выпуску обновлений ПО впечатляют для столь молодого бренда. Nothing обещает 3 года крупных обновлений Android и 4 года выпуска патчей безопасности для своих флагманских моделей. А для Phone (3) заявлен беспрецедентный срок поддержки — 7 лет.

Поскольку бренд еще молодой, сеть сервисных центров Nothing за пределами ключевых рынков развита слабо. В случае поломки поиск авторизованного сервисного центра или запчастей может занять больше времени, чем при использовании устройств более именитых брендов. Кроме того, стоимость перепродажи таких смартфонов обычно ниже из-за недостаточной узнаваемости марки во многих регионах.

Xiaomi

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Главная особенность Xiaomi — предложение устройств с характеристиками флагманского уровня по цене моделей среднего сегмента. Бренд открыто конкурирует с гигантами индустрии. Во всей линейке устройств используются мощные процессоры, емкие аккумуляторы, экраны с высоким разрешением и качественные камеры — и все это по более низкой цене, чем у конкурентов с аналогичным "железом".

Однако не все так идеально. Фирменная оболочка MIUI содержит рекламу в системных приложениях, таких как файловый менеджер, музыкальный плеер и даже меню настроек. Предустановленные приложения перегружают интерфейс: некоторые из них можно отключить, но удалить другие гораздо сложнее. Компания зарабатывает на этой рекламной экосистеме, однако пользователи, разумеется, находят ее назойливой и мешающей нормальной работе.

Ситуация с обновлениями ПО также сильно различается в зависимости от региона: пользователи в Китае зачастую получают их раньше, чем владельцы устройств на других рынках.

OnePlus

Смартфон OnePlus 12R

Компания OnePlus завоевала репутацию благодаря отличным смартфонам, которые стоили дешевле устройств Samsung и Apple, но не уступали им в производительности. Пользователи неизменно отмечают, что получают быстродействие и качество камер флагманского уровня, тратя при этом гораздо меньше, чем на Samsung Galaxy или iPhone.

Тем не менее, OxygenOS остается сильной стороной бренда. Система работает плавно, практически без задержек, с быстрой анимацией и чистым интерфейсом, мало отличающимся от "чистого" Android. Пользователи часто хвалят отзывчивость и качественную проработку системы.

Кроме того, OnePlus предлагает 4 крупных обновления Android и 5 лет выпуска патчей безопасности для своих флагманских моделей, что соответствует срокам поддержки у Samsung и Google. Камеры стали значительно лучше по сравнению с предыдущими поколениями.

Google Pixel

Смартфоны Google Pixel Фото: Android Central

Смартфоны Google Pixel предлагают самый "чистый" опыт использования Android. Вы получаете обновления ПО сразу после их выпуска Google — зачастую на несколько месяцев раньше, чем их предлагают другие производители. Камеры этих устройств неизменно входят в число лучших в отрасли, превосходя большинство конкурентов по качеству ночной съемки и портретного режима. Такие функции, как Magic Eraser ("Волшебный ластик"), Best Take ("Удачный кадр") и перевод в реальном времени, сначала появляются эксклюзивно на устройствах Pixel и лишь со временем становятся доступны на других смартфонах с Android.

Начиная с модели Pixel 8a, Google гарантирует 7 лет обновлений ОС и патчей безопасности. Новый чип Tensor ориентирован на задачи ИИ: это означает, что такие процессы, как преобразование речи в текст, редактирование фотографий и языковая обработка, выполняются быстрее и точнее, чем на смартфонах конкурентов. Функции фильтрации звонков и спама, а также преобразование голоса в текст работают безупречно и без отправки данных на серверы Google.

Samsung

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Samsung заняла первое место по уровню удовлетворенности клиентов среди производителей мобильных телефонов и удерживает самую большую долю мирового рынка Android-устройств. Флагманская серия Galaxy S26 и складные модели, неизменно получают высокие оценки за качество дисплея, возможности камеры, время автономной работы и оптимальное соотношение цены и качества.

Samsung обладает самой обширной сетью обслуживания среди всех производителей Android-устройств: авторизованные сервисные центры работают по всему миру, а запчасти легко доступны. Программная поддержка соответствует стандартам Google: флагманские устройства получают обновления Android и патчи безопасности в течение 7 лет. Оболочка One UI предлагает такие функции, как режим DeX (превращающий телефон в настольный компьютер) и Good Lock (для глубокой настройки интерфейса), а также обеспечивает работу полноценной экосистемы, включающей часы, наушники, планшеты и устройства для умного дома, которые безупречно синхронизируются друг с другом.

Ранее писали о том, что OnePlus 15R, Motorola Moto G Play (2026) и Samsung Galaxy S26 Plus оказались лучшими в тестах на выносливость аккумулятора.