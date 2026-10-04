Ремонт Android-смартфонов стоит дешевле, чем ремонт iPhone: какие цены и в чем разница (фото)

В целом ремонт смартфонов — удовольствие недешевое. При этом стоимость ремонта iPhone обычно выше, чем у Android-устройств, хотя все зависит от того, что именно вышло из строя.

Телефоны имеют свойство ломаться. Будь то iPhone, Google Pixel или Samsung Galaxy S-серии — рано или поздно устройство придется нести в сервисный центр. Это не говорит о ненадежности телефона, просто случаются неприятности, и именно в такие моменты начинаешь понимать важность гарантии и ремонтопригодности, пишет bgr.com.

Эксперты сравнили стоимость ремонта 3-х актуальных флагманов: iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 Pro XL и Samsung Galaxy S26 Ultra. Они рассмотрели 3 основных компонента: экран, заднюю панель (стекло) и аккумулятор, поскольку именно эти детали чаще всего требуют замены.

iPhone и Samsung Galaxy

Повреждение экрана — самая затратная статья расходов

Замена экрана iPhone 18 Pro Max стоит 379 долларов — и это без учета налогов, стоимости доставки и оплаты работы мастера. С учетом всех дополнительных сборов итоговая сумма оказывается значительно выше той, что заявлена ​​Apple. Даже если рассматривать только цену, озвученную Apple, она составляет 29% от рекомендованной розничной стоимости устройства (1299 долларов).

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С другой стороны, стоимость ремонта устройств Samsung ниже. Компания официально заявляет, что замена экрана на S26 Ultra обойдется в 289 долларов. Это на 90 долларов меньше, чем предлагает Apple. К этой цене также добавляются налоги и стоимость работ, поэтому итоговая сумма может варьироваться в зависимости от состояния устройства. Однако, поскольку Apple также включает в счет подобные сопутствующие расходы, итоговая стоимость ремонта для владельца Samsung будет ниже, чем для владельца Apple.

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Ориентировочная стоимость замены разбитого экрана на Pixel 11 Pro XL составляет 218 долларов. Это на 161 доллар дешевле, чем у Apple, и составляет всего 16,7% от цены устройства (1299 долларов). Это самый бюджетный вариант из трех, наглядно демонстрирующий, насколько дешевле обходится ремонт флагманов на Android по сравнению с iPhone.

iPhone 17 и Samsung Galaxy S 26 Фото: Sahil Karoul

Меньшая разница в стоимости замены аккумулятора и задней панели

В отличие от экранов, которые требуют ремонта только при повреждении, аккумулятор со временем неизбежно изнашивается. Поэтому замена батареи — одна из самых частых процедур обслуживания мобильных устройств. Apple рекомендует менять аккумулятор, когда его ресурс (состояние) падает ниже 80%. Google придерживается аналогичного подхода, меняя статус состояния батареи с "Нормальное" на "Сниженное", когда показатели падают ниже нормы.

В таких случаях стоимость замены аккумулятора вне гарантии для iPhone 18 Pro Max составляет 129 долларов. Google выполняет аналогичную процедуру для Pixel 11 Pro XL за 88 долларов, вновь предлагая более выгодный вариант. Хотя разница в цене здесь не столь велика, как в случае с экранами, она все же составляет 32%. Samsung не участвует в этом сравнении, так как официальные данные о стоимости замены аккумуляторов для их устройств отсутствуют. Впрочем, ориентировочная стоимость замены аккумулятора в устройствах Samsung составляет от 99 до 129 долларов.

И наконец, разница становится менее заметной, когда речь заходит о замене задней стеклянной панели. Здесь разброс цен минимален: Apple выполняет такую ​​замену за 159 долларов, а Google — за 149 долларов. Это тот случай, когда ремонт iPhone и Android-смартфона обойдется практически в одну и ту же сумму.

iPhone 15 и Samsung Galaxy S 24 Фото: Amy Davies

Как стоимость ремонта влияет на общие затраты на владение

В долгосрочной перспективе владение Pixel или Samsung обойдется дешевле, чем iPhone. У этих устройств ниже официальная стоимость запчастей, к тому же они не накладывают жестких программных ограничений на использование неоригинальных комплектующих. С другой стороны, iPhone из-за своей закрытой экосистемы требует более дорогостоящего ремонта по сравнению с Android-смартфонами, что делает его владение более затратным.

Ранее мы писали о том, кто делает самые классные Android-смартфоны. Motorola признан худшим брендом, тогда как Samsung досталось первое место в рейтинге. Остальные места заняли Huawei, Vivo, Oppo, Honor, Nothing, Xiaomi.