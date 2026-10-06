5 бюджетных Android-смартфонов, которые прослужат 5 лет: Samsung, OnePlus, Fairphone (фото)

В рейтинге: Samsung Galaxy A56, OnePlus Nord 6, Samsung Galaxy S25 FE, Fairphone Gen 6+ и Samsung Galaxy A37.

В список, составленный экспертами издания bgr.com вошли смартфоны Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy A56 и A37, OnePlus Nord 6 и Fairphone Gen 6+. Специалисты включили модели из разных ценовых категорий, и все они отличаются высокой производительностью, отличными экранами и аккумуляторами, а также функциональностью, которая в сочетании с длительной поддержкой ПО.

Samsung Galaxy S25 FE

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: techadvisor.com

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE был выпущен в сентябре 2025 года; для него заявлено 7 лет обновлений ОС Android и поддержки безопасности, что означает актуальность устройства примерно до 2032 года. Базовая версия с 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти доступна за 650 долларов, а вариант с 256 ГБ памяти (также с 8 ГБ ОЗУ) стоит 729,16 доллара. Хотя Galaxy S26 FE — это новейшая модель, именно S25 FE предлагает более выгодное соотношение цены и качества в сегменте устройств среднего класса, учитывая длительную программную поддержку от Samsung и поразительное сходство этих двух смартфонов.

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Они практически идентичны по внешнему виду и весу, оснащены одинаковым 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED (частота обновления 120 Гц, поддержка HDR10+, пиковая яркость 1900 нит) и имеют идентичный набор камер: широкоугольный модуль на 50 МП, сверхширокоугольный на 12 МП, телеобъектив на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом, а также фронтальную камеру на 12 МП. S25 FE также получил такой же аккумулятор емкостью 4900 мА·ч, который, по данным TechAdvisor, позволяет "без проблем пережить день даже при интенсивном использовании". Более того, S25 FE поддерживает более быструю проводную зарядку (45 Вт) по сравнению с обычным Galaxy S25 (25 Вт), а также беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Единственное существенное различие заключается в процессоре: в Galaxy S25 FE используется чип предыдущего поколения — Exynos 2400 (4 нм). Тем не менее, это весьма производительное решение. В тестах Geekbench 6 (ресурс GSM Arena) устройство набрало 2153 балла в одноядерном режиме и 6948 баллов в многоядерном, превзойдя таких конкурентов, как Nothing Phone (3), Google Pixel 9a и Galaxy S24 FE. Несмотря на статус более доступного устройства, S25 FE получил все те же функции на базе ИИ, что и более дорогие модели серии S25.

Samsung Galaxy A56

Смартфон Samsung Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Смартфон Samsung Galaxy A56 вышел в марте 2025 года. Изначально для него было заявлено 6 лет поддержки обновлений ОС Android и патчей безопасности, но позже Samsung увеличила этот срок до 7 лет — вплоть до 2032 года. За 383 доллара покупатель получает 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти (что вдвое больше, чем у базовой версии S25 FE), тройную основную камеру (50 МП, 12 МП, 5 МП) и емкий аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Galaxy A56 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Издание TechRadar назвало экран этого смартфона одним из лучших в бюджетном сегменте, отметив высокое качество изображения при любых сценариях использования: от просмотра видео и игр до видеозвонков. Кроме того, A56 стал заметно ярче (пиковая яркость 1900 нит против 1000 нит) и легче (198 г против 213 г) по сравнению с моделью предыдущего поколения — Galaxy A55.

В основе устройства лежит чип Exynos 1580 (новый на момент выхода модели). Согласно данным GSM Arena, этот процессор превзошел показатели Galaxy A55, а также более дорогих Nothing Phone (3a) Pro и Motorola Edge 50 Pro как в тестах центрального процессора (Geekbench 6), так и в тестах графики (3DMark Wild Life Extreme). Проще говоря, Galaxy A56 без проблем справляется с повседневными задачами. Также смартфон получил функцию, которую Samsung называет "Awesome Intelligence": это упрощенная версия Galaxy AI, включающая, тем не менее, ряд полезных возможностей на базе искусственного интеллекта, таких как Circle to Search (обвести и найти), Object Eraser (удаление объектов), Best Face (лучшее лицо), Auto Trim (автоматическая обрезка) и другие.

OnePlus Nord 6

Смартфон OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Выпущенный в апреле 2026 года, OnePlus Nord 6 будет получать обновления ОС Android в течение 4 лет и обновления безопасности — в течение 6 лет, так что вы сможете с комфортом пользоваться этим телефоном вплоть до 2030–2031 годов. При цене около 490 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти (и около 550 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ) Nord 6 является одним из самых мощных смартфонов среднего класса, доступных на рынке.

Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 x 1272 пикселя, поддержкой миллиарда цветов, HDR10+, пиковой яркостью 3600 нит и частотой обновления 165 Гц. Повышенная частота обновления призвана устранить просадки кадров, троттлинг и лаги в поддерживаемых играх, таких как BGMI и CODM. Это тот же экран, что и у OnePlus 15 — одной из лучших моделей в истории OnePlus, которая, однако, стоит более чем вдвое дороже Nord 6.

Еще одним важным преимуществом Nord 6 является емкость аккумулятора. Смартфон получил кремний-углеродную батарею на 9000 мА·ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Приятным бонусом стало наличие зарядного устройства SuperVOOC мощностью 80 Вт в комплекте поставки, что делает покупку еще более выгодной. Аппарат работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 — процессора, который, по выражению портала GSM Arena, "с огромным отрывом является самым мощным в данной ценовой категории". Что касается камер, то на задней панели расположен модуль с двумя объективами: основным на 50 Мп и сверхширокоугольным на 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп — такая же установлена ​​в модели OnePlus 15R.

Samsung Galaxy A37

Смартфон Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy A37 — одна из новинок серии A, выпущенных компанией Samsung в 2026 году; это надежный бюджетный Android-смартфон, возможности которого превосходят ожидания, учитывая его цену. Это достигается не только за счет достойных технических характеристик, но и благодаря долгосрочной поддержке от производителя: Samsung обещает 6 лет обновлений ОС Android и системы безопасности, что гарантирует актуальность устройства вплоть до 2032 года. Базовая модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит всего 436 долларов, а версия с накопителем на 256 ГБ — 520 долларов.

Модель A37 — это "младший брат" смартфона Galaxy A57, относящегося к тому же среднему ценовому сегменту. Устройства похожи внешне и практически идентичны по характеристикам и производительности, однако издание TechRadar отмечает, что покупка A37 более выгодна. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2340 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит — параметрами, ставшими стандартом для новейших моделей серии A. Также устройство получило основную камеру на 50 МП с объективом большего размера, чем у предыдущей модели A36. Тестирование, проведенное PCMag, показало, что камера позволяет получать "более естественные и реалистичные снимки". На задней панели также расположены сверхширокоугольный объектив (8 МП) и макрообъектив (5 МП), а спереди — селфи-камера на 12 МП.

Смартфон работает на базе чипсета Samsung Exynos 1480. В тестах Geekbench 6, проведенных PCMag, он набрал 1149 баллов в одноядерном режиме и 3415 баллов в многоядерном, продемонстрировав лучшие результаты по сравнению с A36. По мнению TechRadar, "A37 точно не будет "тормозить" при выполнении повседневных задач, таких как стриминг или прокрутка контента", хотя он, возможно, не лучший выбор для тех, кто ищет бюджетный игровой смартфон. И наконец, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт — это, безусловно, серьезное предложение для данной ценовой категории.

Fairphone Gen 6+

Смартфон Fairphone Gen 6+ Фото: androidpolice.com

Модель Fairphone Gen 6+ представляет собой слегка обновленную версию прошлогоднего смартфона Gen 6 и сохраняет те же преимущества — долговечность и ремонтопригодность, — которые стали главными особенностями этой серии. Поддержка устройства включает 6 обновлений ОС Android (вплоть до 2032 года) и обязательство обеспечивать доступность 12 заменяемых пользователем запчастей до 2033 года. В этот список входят экран, все 3 камеры, аккумулятор, задняя панель, лоток для SIM-карты и даже микрофоны.

Однако модульная конструкция и экологичность — не единственные причины, по которым Fairphone Gen 6+ стоит 649 долларов; это по-настоящему мощный Android-смартфон с надежной "начинкой" и качественным дисплеем. За эту цену вы получаете 12 ГБ оперативной памяти (на 4 ГБ больше, чем у базовой модели Gen 6), 256 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD) и 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-экран с поддержкой адаптивной частоты обновления (10–120 Гц) и яркостью 1400 нит. За производительность отвечает чипсет Snapdragon 7s Gen 4, набирающий около 1223 и 3168 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6, что ставит его в один ряд с процессором Exynos 1480, используемым в Galaxy A37.

По данным издания Android Police, "процессор среднего уровня легко справляется с повседневными задачами, не вызывая никаких проблем с производительностью". Кроме того, Fairphone Gen 6+ оснащен аккумулятором емкостью 4415 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 30 Вт, однако функция беспроводной зарядки в нем отсутствует. Смартфон также оснащен двойной камерой на задней панели: основным модулем Sony на 50 Мп и сверхширокоугольным объективом на 13 Мп. В совокупности они позволяют получать снимки, которые, по выражению издания Trusted Reviews, "вполне приятны глазу, отличаются хорошим динамическим диапазоном и достаточно насыщенными цветами". На передней панели расположена 32-мегапиксельная камера.

Ранее сообщали о том, почему ремонт Android-смартфонов стоит дешевле, чем ремонт iPhone. В целом ремонт смартфонов — удовольствие недешевое. При этом стоимость ремонта iPhone обычно выше, чем у Android-устройств, хотя все зависит от того, что именно вышло из строя.