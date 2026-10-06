Які зарядні станції найчастіше обирають українці: результати опитування (фото)

Українців, загалом, влаштовують зарядні станції, потужність яких не перевищує 3000 Вт і становить не менше 2000 Вт.

Видання "Фокус" провело опитування серед своїх читачів щодо зарядних станцій, які вони купують для живлення побутової техніки. Згідно з результатами, найоптимальнішими є моделі потужністю 2000–3000 Вт.

23 вересня 2026 року на сайті focus.ua розпочалося опитування на тему: "Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб?". У ньому взяли участь 400 респондентів, і їхні відповіді розподілилися наступним чином:

Потужність 300–600 Вт влаштовує лише 2 % опитаних.

Показники 800–1200 Вт обрали 11% читачів.

"Понад 3000 Вт", — відповіли 20% респондентів.

25% обрали відповідь "1500–1800 Вт".

А більшість опитаних, 42%, відповіли так: "потужність 2000–3000 Вт".

Видео дня

Зарядна станція в кімнаті Фото: Jackery

З чого можна зробити висновок, що українців, загалом, влаштовують зарядні станції, потужність яких не перевищує 3000 Вт і не є нижчою за поріг у 2000 Вт.

Опитування триває і публікується в матеріалах видання "Фокус". Ви можете взяти в ньому участь.

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