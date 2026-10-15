28 моделей Samsung уже отримують Android 17: перевірте налаштування на цих смартфонах (фото)

Samsung прискорила випуск ОС Android 17 із оболонкою One UI 9. Оновлення вже отримують не лише флагмани, а й бюджетні телефони. Список уже тут.

Перелік пристроїв, для яких виробник уже розповсюджує оновлення, наводить Gizmochina.

Які смартфони Samsung отримали оновлення до Android 17

Розгортання оновлення охоплює флагманські лінійки минулих років, а також смартфони середнього цінового сегмента серії Galaxy A.

Лінійка Galaxy S:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE;

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra.

Складні смартфони Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7;

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5.

Серія Galaxy A:

Galaxy A57, Galaxy A56;

Galaxy A37, Galaxy A36;

Galaxy A27.

Популярний Samsung Galaxy A56 також у списку на оновлення до Android 17 Фото: gsmarena.com

Що з планшетами та як перевірити наявність оновлення

Наразі компанія завершила розсилку оновлення на преміум-телефони та переходить до більш доступних моделей. При цьому планшети лінійки Galaxy Tab поки що не отримали нову версію системи, хоча зазвичай випуск оновлення для них не затримується.

Видео дня

Прошивка розповсюджується хвилями залежно від регіону та оператора. Перевірити наявність оновлення можна вручну: для цього потрібно відкрити "Налаштування" та перейти до розділу "Оновлення ПЗ".

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