28 моделей Samsung уже получают Android 17: проверьте настройки на этих смартфонах (фото)

Samsung ускорила запуск ОС Android 17 с оболочкой One UI 9. Свежую прошивку уже получают не только флагманы, но и бюджетные телефоны. Список уже здесь

Перечень устройств, на которые производитель уже рассылает обновление, приводит Gizmochina.

Какие смартфоны Samsung обновились до Android 17

Развертывание апдейта охватывает флагманские линейки прошлых лет, а также среднебюджетные смартфоны серии Galaxy A.

Линейка Galaxy S:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE;

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra.

Складные смартфоны Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7;

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5.

Серия Galaxy A:

Galaxy A57, Galaxy A56;

Galaxy A37, Galaxy A36;

Galaxy A27.

Популярный Samsung Galaxy A56 тоже в списке на обновление до Android 17 Фото: gsmarena.com

Что с планшетами и как проверить наличие обновления

Сейчас компания завершила рассылку апдейта на премиальные телефоны и переключается на более доступные аппараты. При этом планшеты линейки Galaxy Tab пока не получили новую версию системы, хотя обычно релиз для них не затягивается.

Видео дня

Прошивка распространяется волнами в зависимости от региона и оператора. Проверить наличие апдейта можно вручную: для этого нужно открыть "Настройки" и перейти в раздел "Обновление ПО".

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