28 моделей Samsung уже получают Android 17: проверьте настройки на этих смартфонах (фото)
Samsung ускорила запуск ОС Android 17 с оболочкой One UI 9. Свежую прошивку уже получают не только флагманы, но и бюджетные телефоны. Список уже здесь
Перечень устройств, на которые производитель уже рассылает обновление, приводит Gizmochina.
Какие смартфоны Samsung обновились до Android 17
Развертывание апдейта охватывает флагманские линейки прошлых лет, а также среднебюджетные смартфоны серии Galaxy A.
Линейка Galaxy S:
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE;
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge;
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra.
Складные смартфоны Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7;
- Galaxy Z TriFold;
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5.
Серия Galaxy A:
- Galaxy A57, Galaxy A56;
- Galaxy A37, Galaxy A36;
- Galaxy A27.
Что с планшетами и как проверить наличие обновления
Сейчас компания завершила рассылку апдейта на премиальные телефоны и переключается на более доступные аппараты. При этом планшеты линейки Galaxy Tab пока не получили новую версию системы, хотя обычно релиз для них не затягивается.
Прошивка распространяется волнами в зависимости от региона и оператора. Проверить наличие апдейта можно вручную: для этого нужно открыть "Настройки" и перейти в раздел "Обновление ПО".
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