Новый смартфон Samsung среднего класса: раскрыты подробности о камере Galaxy A58

Компания Samsung работает над новым смартфоном среднего ценового сегмента Galaxy A58, который станет преемником Galaxy A57.

Ожидается, что Samsung Galaxy A58 выйдет в марте или апреле следующего года. Компания пока официально не анонсировала смартфон, однако в новом отчете GalaxyClub уже появилась информация о его камерах, отмечает Gizmochina.

Сообщается, что Samsung Galaxy A58 будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 5-мегапиксельную макрокамеру, а также 12-мегапиксельную фронтальную камеру.

Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

С точки зрения разрешения камеры Galaxy A58 аналогичны Galaxy A57. Пока неизвестно, будет ли Samsung использовать более новые или более крупные сенсоры для этих объективов. Эксперты портала считают такое обновление маловероятным, учитывая рост стоимости компонентов.

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Новый смартфон Samsung среднего класса, вероятно, выйдет с One UI 9.5 на базе Android 17. Остальные характеристики Galaxy A58 пока не разглашаются.

Напомним, что Oppo в скором времени выпустит на международном рынке флагманские модели Find X10 и Find X10 Pro Max, ориентированные на камеры.

Фокус также сообщал, что субфлагман OnePlus 16R получит мощный процессор и хорошую камеру для своей ценовой категории.