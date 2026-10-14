Смартфоны Oppo Find X10 и X10 Pro Max уже близко: первые примеры снимков (фото)

Компания Oppo 21 октября официально представит на международном рынке флагманские модели Find X10 и Find X10 Pro Max, ориентированные на фотосъемку.

Поскольку серия Oppo Find X10 уже несколько недель доступна в Китае, эксперты портала GSMArena поделились первыми тестовыми фотографиями, сделанными на Find X10 и Find X10 Pro Max.

Как отмечается в издании, съемка на Oppo Find X10 чувствуется практически так же премиально, как и на Oppo Find X9 Ultra. Автор обзора похвалил быстрый интерфейс камеры и мгновенное переключение между объективами. Однако стоит учитывать, что Oppo убрала отдельную кнопку камеры сбоку, которая присутствовала в Find X9 Pro.

Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10

Базовая версия Oppo Find X10 оснащена основной камерой Samsung на 200 МП, сверхширокоугольной камерой на 50 МП, перископическим телеобъективом на 200 МП и фронтальной камерой на 50 МП.

Видео дня

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max

В свою очередь, Oppo Find X10 Pro Max может похвастаться первой в мире тройной 200-мегапиксельной камерой, дополненной дополнительным мультиспектральным датчиком для повышения точности цветопередачи. Фронтальная камера имеет разрешение 50 МП.

Цена Oppo Find X10 — от 1399 евро.

Цена Oppo Find X10 Pro Max — от 1799 евро.

Oppo Find X10 Pro Max и Find X10 Фото: gsmarena.com

Напомним, что Honor официально представила флагманский смартфон Magic 9 Pro Max, оснащенный двумя 200-мегапиксельными камерами.

Фокус также сообщал, что Oppo Reno 16 FS может составить конкуренцию некоторым значительно более дорогим смартфонам по качеству фотографий.