Смартфоны Oppo Find X10 и X10 Pro Max уже близко: первые примеры снимков (фото)
Компания Oppo 21 октября официально представит на международном рынке флагманские модели Find X10 и Find X10 Pro Max, ориентированные на фотосъемку.
Поскольку серия Oppo Find X10 уже несколько недель доступна в Китае, эксперты портала GSMArena поделились первыми тестовыми фотографиями, сделанными на Find X10 и Find X10 Pro Max.
Как отмечается в издании, съемка на Oppo Find X10 чувствуется практически так же премиально, как и на Oppo Find X9 Ultra. Автор обзора похвалил быстрый интерфейс камеры и мгновенное переключение между объективами. Однако стоит учитывать, что Oppo убрала отдельную кнопку камеры сбоку, которая присутствовала в Find X9 Pro.
Базовая версия Oppo Find X10 оснащена основной камерой Samsung на 200 МП, сверхширокоугольной камерой на 50 МП, перископическим телеобъективом на 200 МП и фронтальной камерой на 50 МП.
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В свою очередь, Oppo Find X10 Pro Max может похвастаться первой в мире тройной 200-мегапиксельной камерой, дополненной дополнительным мультиспектральным датчиком для повышения точности цветопередачи. Фронтальная камера имеет разрешение 50 МП.
- Цена Oppo Find X10 — от 1399 евро.
- Цена Oppo Find X10 Pro Max — от 1799 евро.
Напомним, что Honor официально представила флагманский смартфон Magic 9 Pro Max, оснащенный двумя 200-мегапиксельными камерами.
Фокус также сообщал, что Oppo Reno 16 FS может составить конкуренцию некоторым значительно более дорогим смартфонам по качеству фотографий.