Лучшая камера в среднем классе: какой смартфон получил высокую оценку экспертов (фото)

Благодаря телеобъективу, фронтальной камере с высоким разрешением и превосходной работе при дневном освещении, Oppo Reno 16 FS может составить конкуренцию даже некоторым значительно более дорогим смартфонам по качеству фото.

Oppo Reno 16 FS позиционируется как смартфон среднего ценового сегмента с элегантным дизайном и длительным временем автономной работы. Это также один из лучших телефонов для фотосъемки в своей ценовой категории, о чем свидетельствуют результаты тестов Notebookcheck.

Как отмечается в издании, производители часто экономят на фронтальной камере или возможностях масштабирования. Это делается не только из соображений экономии, но и для того, чтобы отличить свои более доступные телефоны от флагманских моделей. Однако Oppo Reno 16 FS демонстрирует несколько иной подход.

Oppo Reno 16 Pro Фото: notebookcheck.com

Конфигурация камер Oppo Reno 16 FS выглядит следующим образом:

Основная камера — 50 Мп, f/1,8, фокусное расстояние 26 мм, автофокус, оптическая стабилизация изображения (OIS).

Телеобъектив — 50 Мп, f/2,8, фокусное расстояние 92 мм, 3,5-кратный оптический зум, оптическая стабилизация (OIS).

Ультраширокоугольная камера — 8 Мп, f/2,2, фокусное расстояние 15 мм, угол обзора около 116°–100°.

Фронтальная камера — 50 Мп, f/2,0, автофокус.

Видео дня

Основная камера и телеобъектив

Фото, снятое основной камерой Oppo Reno 16 FS Фото: notebookcheck.com Фото с 10-кратным зумом на Oppo Reno 16 FS Фото: notebookcheck.com Фото с 60-кратным зумом на Oppo Reno 16 FS Фото: notebookcheck.com

Тестирование показало, что обе камеры делают четкие снимки при дневном освещении. Они обеспечивают чистое увеличение примерно до 10 раз. Программно Oppo Reno 16 FS поддерживает 60-кратное увеличение, но в этом случае фотографии получаются довольно зернистыми и требуют значительной обработки с помощью ИИ. Также примечательно, что качество фотографий снижается при плохом освещении.

Фото, сделанные на Oppo Reno 16 FS при слабом освещении Фото: notebookcheck.com

Широкоугольная камера и видео

Хотя широкоугольная камера Oppo Reno 16 FS делает неплохие снимки окружающей обстановки, на них невозможно разглядеть мелкие детали. Однако эксперты отметили, что это характерно даже для многих гораздо более дорогих моделей.

Фото, снятое на широкоугольный объектив Oppo Reno 16 FS Фото: notebookcheck.com

Смартфон может записывать видео в формате 4K, но только с частотой 30 кадров/с. По словам авторов обзора, автофокусировка не всегда работала идеально, но цветопередача и детализация порадовали.

Фронтальная камера

Фото, сделанное фронтальной камерой Oppo Reno 16 FS Фото: notebookcheck.com

Селфи, снятые на Oppo Reno 16 FS, отличаются превосходной детализацией и хорошим динамическим диапазоном. Однако стоит учитывать, что, как и в случае с основной камерой, при неидеальном освещении фотографии становятся несколько зернистыми.

Цена Oppo Reno 16 FS в Украине — от 21 300 грн.

Напомним, что компания Oppo представила смартфоны Find X10 и Find X10 E, оснащенные мощными камерными системами.

Фокус также сообщал, что Xiaomi 18 Pro получил дополнительный дисплей на задней панели для селфи с помощью основной камеры.