Вышли смартфоны Oppo Find X10 и Find X10 E с отличными камерами: раскрыты цены (фото)

Компания Oppo представила смартфоны Find X10 и Find X10 E, которые стоят дешевле, чем X10 Pro Max, но при этом обладают рядом премиальных характеристик.

Компания Oppo уже официально подтвердила международный выпуск модели Find X10 Pro Max, тогда как глобальный релиз базового Find X10 и бюджетного Find X10 E пока официально не анонсирован. Характеристики и цены более доступных флагманов Oppo компания раскрыла на своём официальном сайте.

Oppo Find X10

Oppo Find X10 Oppo Find X10 Oppo Find X10

Базовый Oppo Find X10 получил 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1272x2768, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 9600M, изготовленном по 3-нм технологическому процессу.

Oppo Find X10 оснащен основной камерой на 200 МП с сенсором размером 1/1,4 дюйма, двухосевой оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,6. Сверхширокоугольный объектив имеет разрешение 50 МП, автофокус, угол обзора 120 градусов и диафрагму f/2. Перископический телеобъектив на 200 МП предлагает двухосевую оптическую стабилизацию, 2,8-кратный оптический зум и сенсор 1/1,56 дюйма. Спереди расположена фронтальная камера на 50 МП с автофокусом.

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Телефон может похвастаться аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Также стоит отметить защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69. Устройство доступно в цветах Ice Blue, Clear Orange и Light Titanium.

Цена Oppo Find X10:

12 ГБ/256 ГБ — 821 доллар.

12 ГБ/512 ГБ — 896 долларов.

16 ГБ/512 ГБ — 1120 долларов.

16 ГБ/1 ТБ — 1120 долларов.

Oppo Find X10 E

Oppo Find X10 E Oppo Find X10 E

Oppo Find X10 E позиционируется как более доступная модель с некоторыми флагманскими характеристиками. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 9500s и аккумулятором емкостью 7025 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Модель Oppo Find X10 E оснащена 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1256x2760, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Корпус имеет защиту от пыли и воды в соответствии со стандартами IP66, IP68 и IP6. Доступные цвета — Ice Blue и Light Titanium.

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Что касается камеры, Oppo Find X10 E получил основной объектив на 50 МП с сенсором 1/1,4 дюйма, диафрагмой f/1,6 и двухосной оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру на 50 МП с углом обзора 120 градусов и диафрагмой f/2,0, а также телеобъектив на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом и двухосевой оптической стабилизацией изображения, в котором используется сенсор размером 1/1,95 дюйма. Для селфи предлагается камера на 32 МП с диафрагмой f/2,4.

Цена Oppo Find X10 E:

12 ГБ/256 ГБ — 747 долларов.

16 ГБ/512 ГБ — 821 доллар.

Напомним, что компания Vivo официально анонсировала флагманские смартфоны X500 Pro и X500 Pro Max.

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