Представлены Vivo X500 Pro и X500 Pro Max: одни из лучших камер и АКБ до 8000 мАч (фото)

Компания Vivo официально анонсировала флагманские смартфоны X500 Pro и X500 Pro Max, оснащенные мощными камерами и новейшим процессором MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Смартфоны Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max уже доступны для предварительного заказа в Китае. Vivo X500 Pro Max поступит в продажу 24 сентября вместе со стандартной моделью Vivo X500, а Vivo X500 Pro появится 29 сентября. Об этом сообщает Gizmochina.

Vivo X500 Pro

Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro

Vivo X500 Pro оснащен 6,36-дюймовым дисплеем с использованием люминесцентного материала Q11, разработанного совместно с BOE. Экран поддерживает технологию LTPO 8T, адаптивное затемнение, Dolby Vision и HDR10+, а также имеет частоту обновления 144 Гц, круговую поляризацию 2.0 и сертификат SGS Low Blue Light для защиты глаз.

Основная камера Vivo X500 Pro получила новый сенсор BlueTouch 900, который, по утверждению Vivo, является первым в своем роде с динамическим диапазоном 17EV. Сенсор расположен за ультрадинамичной основной камерой Zeiss на 50 МП с обновленной системой Vivo VCS 4.0, покрытием Zeiss T* и синим стеклом с глубоким поглощением.

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Телеобъектив Vivo X500 Pro сочетает в себе объектив, разработанный BluePrint, с 64-мегапиксельным сенсором Sony LYTIA 610. Он настроен на фокусное расстояние 85 мм. Ультраширокоугольный объектив использует 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN5, а фронтальная камера — 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1.

Vivo X500 Pro также оснащен аккумулятором емкостью 6510 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.

Vivo X500 Pro Max

Vivo X500 Pro Max Vivo X500 Pro Max Vivo X500 Pro Max Vivo X500 Pro Max

Vivo X500 Pro Max оснащен более крупным 6,85-дюймовым дисплеем, построенным на основе панели Q11 в сочетании с технологией Zeiss Master Color Q11 2K. В нем используется технология автоматической регулировки яркости, разработанная Vivo для обеспечения более равномерной цветопередачи при изменении освещения.

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Кроме того, Vivo X500 Pro Max может похвастаться 200-мегапиксельным супертелеобъективом Zeiss APO с сенсором BluePrint x Samsung HP0 размером 1/1,4 дюйма, поддерживающим аппаратный 4-кратный ISZ-зум без потерь.

Остальные объективы Vivo X500 Pro Max идентичны объективам Vivo X500 Pro. Оба смартфона также поддерживают телеконвертер Zeiss G2 Ultra, обеспечивающий эквивалентное фокусное расстояние 400 мм.

Что касается аккумулятора, то Vivo X500 Pro Max оснащен аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.

Процессор

Как Vivo X500 Pro, так и Vivo X500 Pro Max работают на базе процессора MediaTek Dimensity 9600 Pro. Чипсет содержит более 33 миллиардов транзисторов и использует архитектуру процессора 2+3+3 с большими ядрами и 34,5 МБ кэша. Это первый мобильный чип, поддерживающий память LPDDR6 и хранилище UFS 5.0.

MediaTek заявила о повышении производительности одного ядра на 17 % и производительности нескольких ядер на 15 % по сравнению с предыдущим поколением, при этом пиковое энергопотребление при работе нескольких ядер снижено на 61 %.

Цена Vivo X500 Pro:

12 ГБ + 256 ГБ — 1 044 доллара;

12 ГБ + 512 ГБ — 1 119 долларов;

12 ГБ + 1 ТБ — 1 268 долларов.

Цена Vivo X500 Pro Max:

12 ГБ + 256 ГБ — 1 044 доллара;

12 ГБ + 512 ГБ — 1 194 доллара;

16 ГБ + 512 ГБ — 1 268 долларов;

12 ГБ + 1 ТБ — 1 343 доллара.

Напомним, в тот же день компания Vivo представила базовую модель X500, которая имеет несколько общих черт с моделями X500 Pro и X500 Pro Max.

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