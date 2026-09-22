Более дешевый флагман с мощной камерой: смартфон Vivo X500 официально представлен (фото)

Компания Vivo анонсировала флагманский смартфон X500, который имеет несколько общих черт с более дорогими моделями X500 Pro и X500 Pro Max, в том числе технологию камеры Zeiss, емкий аккумулятор и новейший процессор MediaTek.

На данный момент базовая версия Vivo X500 официально представлена в Китае, а глобальный релиз ожидается позднее. Характеристики новинки раскрыл портал Gizmochina.

Процессор и программное обеспечение

Vivo X500 стал первым смартфоном, в котором используется чипсет MediaTek Dimensity 9600M. Он работает в паре с чипом Vivo Blueprint Imaging Chip V3+, который обеспечивает дополнительную обработку изображений. Смартфон оснащён памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1.

Новинка работает под управлением новейшей версии OriginOS от Vivo. Она предлагает новый интерфейс и динамическую анимацию при разблокировке телефона. Кроме того, программное обеспечение добавляет соответствующие эффекты к загруженным фотографиям.

Видео дня

Камера

Vivo X500 Фото: Vivo

Vivo X500 оснащен основной камерой на 50 МП, в которой используется 1/1,28-дюймовый сенсор Blueprint × Sony LYTIA-828 и оптика Zeiss. Она поддерживает стабилизацию изображения на уровне карданного подвеса Zeiss и имеет профессиональный рейтинг стабилизации изображения CIPA 5,5.

Телеобъектив 64 МП использует сенсор Sony LYTIA 610, тот же, что и в телеобъективе APO модели X500 Pro. Он имеет эквивалентное фокусное расстояние 72 мм и 3-кратный оптический зум, а также стабилизацию CIPA 5,5 и минимальное расстояние фокусировки 15 см.

Vivo X500 может записывать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду для замедленной съемки. Это также первый смартфон в отрасли, поддерживающий собственную технологию 8K Live. Для более коротких видео X500 поддерживает кинематографическую технологию 4K Live.

Для обработки изображений и видео Vivo X500 дополнительно использует специальный чип V3+. Кроме того, Vivo предлагает дополнительные аксессуары, такие как телеконвертер Lipstick 200 и 200-миллиметровый телеконвертер Zeiss G2, обеспечивающий 2,35-кратное увеличение.

Дисплей, аккумулятор и другие характеристики

Vivo X500 Фото: Vivo Vivo X500 Фото: Vivo Vivo X500 Фото: Vivo Vivo X500 Фото: Vivo

Vivo X500 оснащен 6,59-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Он использует технологию LTPS и может достигать пиковой яркости до 4 000 нит при 20 % APL, хотя режим высокой яркости обеспечивает 2 000 нит. Для более низких уровней яркости поддерживается ШИМ-регулировка яркости с частотой 2160 Гц.

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Аккумулятор новой модели имеет емкость 7500 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт. Телефон также оснащен портом USB 3.2 Gen 1 и имеет защиту от влаги по стандартам IP68 и IP69.

Vivo X500 поддерживает ультразвуковой 3D-датчик отпечатков пальцев, ИК-передатчик, функцию Bypass Charging 2.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. Доступные цвета — Earth Echo, Sunny Day, Dawn и Night.

Цена Vivo X500:

12 ГБ + 256 ГБ — 821 доллар.

12 ГБ + 512 ГБ — 895 долларов.

12 ГБ + 1 ТБ — 1 045 долларов.

Напомним, что компания Oppo выпустила на мировых рынках смартфон среднего класса A7 Pro Max.

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