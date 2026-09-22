Дешевший флагман з потужною камерою: смартфон Vivo X500 офіційно представлений (фото)

Компанія Vivo анонсувала флагманський смартфон X500, який має кілька спільних рис з дорожчими X500 Pro та X500 Pro Max, включно з технологією камери Zeiss, великим акумулятором та найновішим процесором MediaTek.

Наразі базовий Vivo X500 офіційно представлений у Китаї, тоді як глобальний реліз очікується згодом. Характеристики новинки розкрив портал Gizmochina.

Процесор та ПЗ

Vivo X500 став першим смартфоном, що використовує чипсет MediaTek Dimensity 9600M. Він працює разом з чипом Vivo Blueprint Imaging Chip V3+, який виконує додаткову обробку зображень. Смартфон оснащений пам'яттю LPDDR5X Ultra та накопичувачем UFS 4.1.

Новинка працює під управлінням найновішої версії OriginOS від Vivo. Вона пропонує новий інтерфейс та динамічну анімацію під час розблокування телефону. Окрім того, ПЗ додає відповідні ефекти для завантажених фото.

Видео дня

Камера

Vivo X500 Фото: Vivo

Vivo X500 оснащений основною камерою на 50 МП, що використовує 1/1,28-дюймовий сенсор Blueprint × Sony LYTIA-828 та постачається з оптикою Zeiss. Вона підтримує стабілізацію зображення на рівні карданного підвісу Zeiss та має професійний рейтинг стабілізації зображення CIPA 5.5

Телеоб'єктив 64 МП використовує сенсор Sony LYTIA 610, той самий, що й у телеоб'єктиві APO моделі X500 Pro. Він має еквівалентну фокусну відстань 72 мм та 3-кратний оптичний зум, а також стабілізацію CIPA 5.5 та мінімальну дистанцію фокусування 15 см.

Vivo X500 може записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів за секунду для уповільненої зйомки. Це також перший смартфон у галузі, який підтримує власну технологію 8K Live. Для коротших відео X500 підтримує кінематографічну технологію 4K Live.

Для обробки зображень та відео Vivo X500 додатково використовує спеціальний чип V3+. Окрім того, Vivo пропонує додаткові аксесуари, як от телеконвертер Lipstick 200 та 200-міліметровий телеконвертер Zeiss G2, який забезпечує 2,35-кратне збільшення.

Дисплей, акумулятор та інші характеристики

Vivo X500 Фото: Vivo Vivo X500 Фото: Vivo Vivo X500 Фото: Vivo Vivo X500 Фото: Vivo

Vivo X500 оснащений 6,59-дюймовим плоским OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 144 Гц. Він використовує технологію LTPS і може досягати пікової яскравості до 4 000 ніт при 20 % APL, хоча режим високої яскравості забезпечує 2 000 ніт. Для нижчих рівнів яскравості підтримується ШІМ-дімування 2160 Гц.

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Акумулятор новинки має ємність 7500 мАг. Він підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт та бездротову зарядку потужністю 40 Вт. Телефон також використовує порт USB 3.2 Gen 1 та має захист від вологи IP68 та IP69.

Vivo X500 підтримує ультразвуковий 3D-датчик відбитків пальців, ІЧ-передавач, функцію Bypass Charging 2.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та NFC. Доступні кольори — Earth Echo, Sunny Day, Dawn та Night.

Ціна Vivo X500:

12 ГБ + 256 ГБ — 821 долар.

12 ГБ + 512 ГБ — 895 доларів.

12 ГБ + 1 ТБ — 1 045 доларів.

Нагадаємо, компанія Oppo випустила на світових ринках смартфон середнього класу A7 Pro Max.

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