Не лише iPhone 18: названо найкращі смартфони 2026 року на будь-який смак (фото)

У 2026 році флагмани Apple, Samsung, Google та OnePlus порадували першокласними характеристиками, тоді як компанія Nothing представила один з найкращих бюджетних смартфонів.

Для тих, хто збирається купити смартфон 2026 року випуску, експерти порталу підібрали найкращі варіанти у різних категоріях.

Найкращий смартфон загалом

iPhone 18 Pro Фото: Foundry

Нещодавно представлені iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max очолили список найкращих смартфонів 2026 року завдяки неймовірно швидкому чіпу A20 Pro, інноваційній основній камері зі змінною діафрагмою для справжньої оптичної глибини та розумнішим функціям Siri.

Експерти також відзначили збільшений час роботи від акумулятора та елементи керування Pro Controls від Apple, які разом із об’єктивом зі змінною діафрагмою, які разом відкривають нові можливості для творців контенту.

Найкращий смартфон на Android

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com

Samsung Galaxy S26 Ultra пропонує ідеальне поєднання хороших камер, високопродуктивного обладнання, тривалого часу автономної роботи та функцій, пов’язаних зі штучним інтелектом та програмним забезпеченням.

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Особливістю Samsung Galaxy S26 Ultra став дисплей конфіденційності для захисту від сторонніх очей. Окрім того, смартфон може похвалитися просунутішою версією функції Circle to Search, підтримкою стилуса S Pen та універсальною основною камерою.

Найкращий смартфон зі ШІ

Google Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Смартфони Google відомі одними з найкращих функцій штучного інтелекту, тож найновіший флагман Pixel 11 Pro XL не став виключенням. Чипсет Tensor G6 орієнтований на ШІ, тож смартфон має всі можливі переваги Gemini для ОС Android та низку ексклюзивних функцій.

Нові ШІ-функції Google Pixel 11 Pro XL включають інструмент голосового введення тексту Rambler, функцію камери Magic Capture, яка одночасно знімає фото та відео, а також Live Translate для перегляду відео іноземними мовами в режимі реального часу.

Найкращий складаний смартфон

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Samsung Galaxy Z Fold 8 вирізняється серед своїх попередників широким дисплеєм, що за співвідношенням сторін нагадує iPhone Duo. Його 7,6-дюймовий внутрішній дисплей призначений для багатозадачності, зручного перегляду відео та мобільних ігор.

Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 дозволяє одночасно запускати три програми. Також варто зазначити, що товщина корпусу Galaxy Z Fold 8 становить всього 4,5 мм, а вага – близько 200 г.

Найкращий смартфон з потужним акумулятором

OnePlus 15 Фото: Wired

Компанія OnePlus однією з перших почала використовувати кремній-вуглецеву технологію, що дозволяє зберігати більше енергії, не збільшуючи об’єм акумулятора. Завдяки цьому флагман OnePlus 15 може похвалитися батареєю ємністю 7300 мАг у відносно тонкому корпусі.

Під час тестів OnePlus 15 витримав 25 годин 13 хвилин безперервного перегляду веб-сторінок через з'єднання 5G. Смартфон також підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Це дозволяє відновити 45% заряду акумулятора за 15 хвилин і 81% за півгодини.

Найкращий бюджетний смартфон

Nothing Phone 4a Pro Фото: gsmarena.com

У 2026 році Nothing Phone 4a Pro неодноразово очолював списки смартфонів з найкращим співвідношенням ціни та функціоналу. Попри доступну вартість, він може конкурувати з флагманами за низкою параметрів.

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Nothing Phone 4a Pro пропонує чудові камери, преміальний дизайн, тривалий час автономної роботи, низку цікавих функцій штучного інтелекту та один із найяскравіших дисплеїв на ринку. Окрім того, налаштовуваний матричний світлодіодний дисплей Glyph Matrix надає смартфону футуристичного вигляду.

Нагадаємо, Xiaomi незабаром представить новий флагманський смартфон Xiaomi 18 Pro.

Фокус також повідомляв, що OnePlus 16 отримає камеру на 200 МП та батарею на 9000 мАг.