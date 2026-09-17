Новий Android-флагман вже близько: камера 200 МП, батарея 9000 мАг та плавний екран

Компанія OnePlus незабаром випустить флагманський смартфон, що вирізнятиметься високоякісним дисплеєм та швидкою зарядкою.

Смартфон OnePlus 16 буде офіційно представлений вже найближчим часом. Про це OnePlus повідомила на Weibo.

OnePlus підтвердила, що OnePlus 16 працюватиме під управлінням ColorOS 17 на базі Android 17. Флагман підтримуватиме частоту оновлення системи 165 Гц, що стане одним із найвищих показників на ринку мобільних пристроїв.

Відомий інсайдер Anvin також зауважив, що OnePlus 16 вже пройшов сертифікацію 3C у Китаї, що вказує на наближення офіційного анонсу. Це витік свідчить, що смартфон підтримуватиме дротову зарядку потужністю 100 Вт.

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Що стосується інших характеристик, OnePlus 16 може отримати 200-мегапіксельну основну задню камеру, процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, акумулятор ємністю 9000 мАг, стереодинаміки, вібромотор по осі X та захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69.

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Ціна та точна дата виходу OnePlus 16 поки не розголошуються.

Нагадаємо, iQOO готує новий флагман з високоякісним дисплеєм, оновленим модулем задньої камери та містким акумулятором.

Фокус також повідомляв, що Honor офіційно представила бюджетний смартфон Play 11 з батареєю на 8300 мАг.