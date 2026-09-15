Флагман Android з найкращим екраном та АКБ на 8400 мАг: розкрито дату виходу новинки (фото)

Компанія iQOO готує новий флагманський смартфон з високоякісним дисплеєм, оновленим модулем задньої камери та містким акумулятором.

Смартфон iQOO 16 буде офіційно представлений 29 вересня 2026 року. Рендери та деякі ключові характеристики флагмана оприлюднив портал GSMArena з посиланням на iQOO.

На зображеннях iQOO 16 представлений темно-сірому, білому та сріблясто-сірому варіантах. Також можна помітити квадратний модуль камери, що включає три об’єктиви.

iQOO 16 Фото: iQOO iQOO 16 Фото: iQOO iQOO 16 Фото: iQOO

Повідомляється, що iQOO 16 використовує новітній дисплей Samsung M16 з частотою оновлення 165 Гц та роздільною здатністю 2K.

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Що стосується інших характеристик iQOO 16, чутки вказують на потужний акумулятор ємністю 8400 мАг та процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. Також очікується, що разом з iQOO 16 компанія випустить новий iQOO Pad Ultra.

Видео дня

Нагадаємо, Honor незабаром представи флагманський смартфон Magic 9 Super Edition з акумулятором ємністю 11 000 мАг.

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