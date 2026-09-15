iPhone Duo проти Pixel 11 Pro Fold: експерт порівняв два складані флагмани (фото)

Складаний смартфон Google Pixel 11 Pro Fold вважається одним з найближчих конкурентів нового Apple iPhone Duo.

Щоб визначити кращий складаний смартфон 2026 року, експерт порталу ZDNet Керрі Ван порівняв iPhone Duo та Pixel 11 Pro Fold, виділивши ключові сильні сторони кожної моделі.

Переваги iPhone Duo

iPhone Duo Фото: Скриншот

Форм-фактор, подібний до iPad mini

Однією з особливостей iPhone Duo став коротший і товстіший корпус, ніж у більшості сучасних складаних смартфонів. Його співвідношення сторін становить 1,4:1, тоді як Pixel 11 Pro Fold має 19,5:9.

Ширше співвідношення сторін ідеально підходить як для перегляду YouTube в альбомній орієнтації, так і для прокручування веб-сторінок у портретній орієнтації. Окрім того, iPhone Duo підтримує введення за допомогою Apple Pencil.

Функціонал iOS

iPhone Duo буде кращим вибором для тих, хто вже користується іншими продуктами Apple. iOS пропонує ексклюзивні функції, як от iMessage та FaceTime, а також можливість передати свою eSIM на другий iPhone.

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Окрім того, Apple впровадила деякі зміни до iOS 27, які стосуються виключно iPhone Duo. Йдеться про переміщення додатків і навігаційних панелей на бічну панель, режим StandBy, що не вимагає активного заряджання, можливість відкривати одразу два додатки, прокручуючи та перетягуючи їх, а також плавний перехід зображення на екрані під час складання та розкладання Duo.

Дизайн

Ван зазначив, що вже користувався десятками складних телефонів, тож може сміливо стверджувати, що Apple пропонує один з найкраще продуманих складаних пристроїв на ринку. Експерт похвалив зручне розміщення основних камер, фронтальну камеру під дисплеєм та майже непомітну складку. Все це надає iPhone Duo збалансованого та преміального вигляду.

Переваги Google Pixel 11 Pro Fold

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

Потужніша система камер

Pixel 11 Pro Fold має явну перевагу завдяки спеціальному телеоб'єктиву, який дозволяє знімати віддалені об'єкти з більшим стисненням та розмиттям фону. Окрім того, смартфони Google відомі своєю просунутою обробкою зображень.

Можливості для налаштування

Операційна система Android завжди була більш гнучкою порівняно з iOS. Ця перевага є особливо цінною для складаних смартфонів, які пропонують багато простору.

Наприклад, Pixel 11 Pro Fold дозволяє змінювати різні макети головного екрана для внутрішнього та зовнішнього екранів, регулювати ширину кожного вікна програми на розділеному екрані та навіть увімкнути панель завдань у стилі настільного комп’ютера.

Класична форма корпусу

За словами експерта, багато власників складних телефонів використовують зовнішній дисплей більше, ніж внутрішній. З огляду на це, ергономіка телефону в складеному стані може бути важливішою, ніж у розкладеному.

У складеному вигляді Pixel 11 Pro Fold має класичне співвідношення сторін 19,5:9, завдяки чому програми виглядають менш спотвореними та розтягнутими, ніж на iPhone Duo. До того ж, смартфоном Google зручніше користуватись однією рукою.

Нагадаємо, нещодавно вийшов складаний смартфон широкого формату Xiaomi 18 Fold.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняв складані смартфони Pixel 11 Pro Fold та Motorola Razr Fold.