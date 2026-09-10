Google Pixel 11 Pro Fold проти Motorola Razr Fold: який флагман кращий (фото)

Складані смартфони Google Pixel 11 Pro Fold та Motorola Razr Fold отримали преміальне обладнання, проте вони мають дещо різні пріоритети.

Google Pixel 11 Pro Fold зосереджений на програмному забезпеченні та штучному інтелекті, тоді як Motorola Razr Fold робить акцент на продуктивності, камерах, зарядці та універсальності. Детальніше ці два флагмани порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

Google Pixel 11 Pro Fold отримав склокерамічну передню панель, задню панель Gorilla Glass Victus 2 та алюмінієву рамку із захистом від пилу та води IP68.

Motorola Razr Fold також має преміальну конструкцію, проте додатково може похвалитися водонепроникністю IP48/IP49 та підтримкою стилуса.

Дисплей

Motorola Razr Fold Фото: Wired

Motorola Razr Fold отримав це 8,1-дюймовий LTPO P-OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+ та піковою яскравістю 6200 ніт. Його 6,6-дюймовий зовнішній екран додає 165 Гц.

Видео дня

Google Pixel 11 Pro Fold оснащений 8-дюймовою складною LTPO OLED-панеллю з частотою оновлення 120 Гц, HDR10+ та піковою яскравістю до 3600 ніт. Також є 6,5-дюймовий зовнішній дисплей з аналогічною яскравістю.

Продуктивність

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: cnet.com

Google Pixel 11 Pro Fold працює на Android 17 з процесором Google Tensor G6, виготовленим за 3-нм техпроцесом, у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті та до 1 ТБ сховища.

Motorola Razr Fold отримав чипсет Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ сховища UFS 4.1. За словами експерта, процесор Snapdragon лідирує за продуктивністю, що особливо помітно під час робочих навантажень та ігор.

Акумулятор

Motorola Razr Fold Фото: Bloomberg

Motorola Razr Fold оснащений кремнієво-вуглецевим літій-іонним акумулятором ємністю 6000 мАг, який підтримує дротову зарядку 80 Вт, бездротову зарядку 50 Вт та зворотну бездротову зарядку.

Google Pixel 11 Pro Fold має дещо скромнішу батарею на 4806 мАг з дротовою зарядкою 30 Вт, магнітною бездротовою зарядкою 25 Вт через Qi2.2, підтримкою PPS та байпасною зарядкою.

Камера

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: cnet.com

Система камер Google Pixel 11 Pro Fold включає основну камеру на 48 МП з оптичною стабілізацією зображення, телеоб'єктив на 10,8 МП з 5-кратним оптичним збільшенням та надширококутний об'єктив на 10,5 МП з кутом огляду 127 градусів. Смартфон також має 10-мегапіксельну селфі-камеру та зовнішню камеру, обидві з підтримкою відео 4K.

Важливо

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Своєю чергою Motorola Razr Fold використовує три камери на 50 МП, включаючи телеоб'єктив з 3-кратним перископним збільшенням та надширококутний об'єктив зі 122-градусним збільшенням. Окрім того, він отримав 32-мегапіксельну внутрішню фронтальну камеру та 20-мегапіксельну зовнішню камеру з можливістю запису 4K,

Вердикт

Motorola Razr Fold Фото: Android Central

Motorola Razr Fold пропонує кращу продуктивність, камери, триваліший час автономної роботи, швидше заряджання, яскравіші дисплеї та краще співвідношення ціни та якості. Це все робить його більш вигідним вибором у 2026 році.

З іншого боку Google Pixel 11 Pro Fold, ймовірно, сподобається користувачам, які надають пріоритет програмному забезпеченню Google та довгостроковим функціям екосистеми.

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