Представлено iPhone Duo: перший складаний смартфон в історії Apple (фото)

Apple представила iPhone Duo — перший складаний смартфон бренду та найтонший пристрій в історії цієї лінійки.

Новинка отримала гнучкий внутрішній екран розміром 7,6 дюйма, зовнішню 5,4-дюймову панель та міцний корпус, пише MacRumors.

Конструкція, екрани та сканер Touch ID

У розкладеному стані iPhone Duo став найтоншим телефоном Apple. Титанова рамка забезпечує міцність конструкції, а нано-дисплей із багатошаровим ламінуванням повністю позбавлений звичної складки у місці згину. Замість системи Face ID інженери встановили сканер відбитків пальців Touch ID безпосередньо в бічну кнопку живлення.

iPhone Duo у складеному стані Фото: Apple

Зовнішній 5,4-дюймовий екран має зручне співвідношення сторін для навігації однією рукою, а внутрішній дисплей розміром 7,6 дюйма підтримує роботу з фірмовим стилусом Apple Pencil. Фронтальна камера внутрішнього екрана повністю прихована під матрицею. Корпус доступний у двох кольорах: золотому та темно-синьому.

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Чіпсет A20 Pro, програмне забезпечення та режим Flex

Усередині встановлено спеціальну версію процесора A20 Pro, яка працює на 20% швидше, ніж у iPhone 17 Pro, і відповідає за алгоритми обробки зображень з піддисплейної камери. Зв'язок забезпечує новий фірмовий модем C2: швидкість завантаження даних зросла на 50%, а енергоспоживання знизилося на 15%.

iPhone Duo у режимі Flex на столі Фото: Apple

Операційна система повністю адаптована до великого формату: інтерфейс підтримує Split View, одночасний запуск кількох додатків та пряме перетягування елементів жестами. Завдяки рухомому шарніру та режиму Flex телефон можна фіксувати під різними кутами, перетворюючи його на настільний годинник, календар або самостійну підставку для перегляду відео.

Багатозадачність на iPhone Duo Фото: Apple

Камери, швидка зарядка та автономність

Оптична система включає 48-мегапіксельний основний сенсор із двократним кропом без втрати якості та 48-мегапіксельний надширококутний модуль. Камери чудово справляються з нічною зйомкою та підтримують запис 4K HDR-відео, таймлапси та ролики у 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду. Для селфі та відеодзвінків передбачена 12-мегапіксельна фронтальна камера з функцією "У центрі уваги" (Center Stage), яка працює в будь-якому положенні пристрою, а зовнішній екран може відображати інтерактивні анімації під час фотозйомки. Динаміки на верхньому та нижньому торцях гарантують об'ємне звучання.

Живлення забезпечує подвійний акумулятор. Заявлений час автономної роботи сягає 24 годин у режимі активного використання обох екранів і рекордних 44 годин у складеному стані. Зарядити акумулятор до 50% можна за 20 хвилин, а всього 5 хвилин підключення до розетки забезпечують до 5 годин відтворення відео на зовнішньому міні-дисплеї.

Усі особливості iPhone Duo Фото: Apple

Ціна у США:

iPhone Duo — від 1999 доларів

Офіційні попередні замовлення на складаний флагман розпочнуться 16 вересня.

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