Представлен iPhone Duo: первый складной смартфон в истории Apple (фото)

Apple показала iPhone Duo — дебютный складной смартфон бренда и самый тонкий аппарат в истории линейки.

Новинка получила гибкий внутренний экран на 7,6 дюйма, внешнюю 5,4-дюймовую панель и прочный корпус, пишет MacRumors.

Конструкция, экраны и сканер Touch ID

В раскрытом состоянии iPhone Duo стал самым тонким телефоном Apple. Титановая рамка обеспечивает прочность конструкции, а нано-дисплей с многослойным ламинированием полностью лишен привычной складки на месте сгиба. Вместо системы Face ID инженеры установили сканер отпечатков пальцев Touch ID прямо в боковую кнопку питания.

iPhone Duo в сложенном виде Фото: Apple

Внешний 5,4-дюймовый экран получил удобное соотношение сторон для навигации одной рукой, а внутренний дисплей на 7,6 дюйма поддерживает работу с фирменным стилусом Apple Pencil. Фронтальная камера внутреннего экрана полностью скрыта под матрицей. Корпус доступен в двух расцветках: золотой и темно-синей.

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Чипсет A20 Pro, софт и режим Flex

Внутри установлен специальный вариант процессора A20 Pro, который работает на 20% быстрее решения в iPhone 17 Pro и отвечает за алгоритмы обработки изображения с подэкранной камеры. Связь обеспечивает новый фирменный модем C2: скорость загрузки данных выросла на 50%, а энергопотребление снизилось на 15%.

iPhone Duo в режиме Flex на столе Фото: Apple

Операционная система полностью адаптирована под большой формат: интерфейс поддерживает Split View, одновременный запуск нескольких приложений и прямое перетаскивание элементов жестами. Благодаря подвижному шарниру и режиму Flex телефон может фиксироваться под разными углами, превращаясь в настольные часы, календарь или самостоятельную подставку для просмотра видео.

Многозадачность на iPhone Duo Фото: Apple

Камеры, быстрая зарядка и автономность

Оптическая система включает 48-мегапиксельный основной сенсор с двукратным кропом без потери качества и 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Камеры отлично справляются с ночной съемкой и поддерживают запись 4K HDR-видео, таймлапсы и ролики в 4K при 120 fps. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 12-мегапиксельная фронталка с функцией "В центре внимания" (Center Stage), работающая в любом положении устройства, а внешний экран умеет выводить интерактивные анимации во время фотосъемки. Динамики на верхнем и нижнем торцах гарантируют объемное звучание.

Питание обеспечивает двойной аккумулятор. Заявленная автономность достигает 24 часов в режиме активного использования обоих экранов и рекордных 44 часов в сложенном состоянии. Восполнить батарею до 50% можно за 20 минут, а всего 5 минут у розетки дают до 5 часов воспроизведения видео на внешнем мини-дисплее.

Все особенности iPhone Duo Фото: Apple

Цена в США:

iPhone Duo — от $1999

Официальные предзаказы на складной флагман стартуют 16 сентября.

Ранее сообщалось про релиз iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

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