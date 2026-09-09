Apple выпустила наушники AirPods 5: улучшенный шумодав и обновленный звук (фото)
Apple AirPods 5 — новые TWS-наушники начального уровня в линейке бренда с активным шумоподавлением.
Детали о новшествах гарнитуры сообщает MacRumors.
ANC и новый звук
Активное шумоподавление в AirPods 5 отсекает до 50% больше внешних шумов по сравнению с прошлым поколением с ANC. Инженеры переработали акустическую архитектуру наушников и обновили адаптивный эквалайзер Adaptive EQ, чтобы добиться более глубокого и детального звучания, а также сделали режим прозрачности естественнее при передаче голосов.
Вкладыши поддерживают умные функции: Adaptive Audio (автоматически балансирует между шумоподавлением и прозрачностью) и режим распознавания разговора Conversation Awareness, который приглушает громкость музыки, когда пользователь начинает говорить. Кроме того, при связке с iPhone на базе Apple Intelligence наушники поддерживают перевод речи в реальном времени (Live Translation).
Батарея и версия с беспроводной зарядкой
Модификация AirPods 5 за $149 поставляется с футляром с поддержкой беспроводной зарядки и сенсорными зонами на ножках для регулировки громкости свайпами.
Время работы этой версии составляет до 5 часов на одном заряде с включенным ANC и до 22 часов с учетом батареи в кейсе. Сам кейс можно заряжать не только по USB-C, но и с помощью беспроводных зарядок Qi или зарядной таблетки от Apple Watch.
Цены и доступность в США:
- AirPods 5 — $129
- AirPods 5 (с беспроводной зарядкой) — $149
Ранее сообщалось, что Apple показала iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Сохранив диагонали экранов в 6,3 и 6,9 дюйма, новинки получили уменьшенный вырез Dynamic Island, новый 2-нм процессор A20 Pro и камеру с переменной диафрагмой.