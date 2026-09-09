Apple випустила навушники AirPods 5: покращене шумозаглушення та оновлений звук (фото)

Apple AirPods 5 — нові TWS-навушники початкового рівня в лінійці бренду з активним шумозаглушенням.

Про подробиці щодо нововведень у гарнітурі повідомляє MacRumors.

ANC та новий звук

Активне шумозаглушення в AirPods 5 фільтрує до 50% більше зовнішніх шумів порівняно з попереднім поколінням із функцією ANC. Інженери переробили акустичну архітектуру навушників і оновили адаптивний еквалайзер Adaptive EQ, щоб досягти більш глибокого та детального звучання, а також зробили режим прозорості природнішим під час передачі голосів.

Вкладиші підтримують інтелектуальні функції: Adaptive Audio (автоматично балансує між шумозаглушенням і прозорістю) та режим розпізнавання розмови Conversation Awareness, який приглушує гучність музики, коли користувач починає говорити. Крім того, у поєднанні з iPhone на базі Apple Intelligence навушники підтримують переклад мови в реальному часі (Live Translation).

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Особливості AirPods 5 Фото: Apple

Акумулятор та версія з бездротовою зарядкою

Модель AirPods 5 за 149 доларів постачається з футляром із підтримкою бездротової зарядки та сенсорними зонами на ніжках для регулювання гучності за допомогою свайпів.

Час роботи цієї версії становить до 5 годин на одному заряді з увімкненим ANC та до 22 годин з урахуванням заряду батареї у чохлі. Сам чохол можна заряджати не тільки через USB-C, але й за допомогою бездротових зарядних пристроїв Qi або зарядної таблетки від Apple Watch.

Ціни та доступність у США:

AirPods 5 — 129 доларів

AirPods 5 (з бездротовою зарядкою) — 149 доларів

Раніше повідомлялося, що Apple презентувала iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Зберігши діагоналі екранів у 6,3 та 6,9 дюйма, новинки отримали зменшений виріз Dynamic Island, новий 2-нм процесор A20 Pro та камеру зі змінною діафрагмою.