Google Pixel 11 Pro Fold против Motorola Razr Fold: какой флагман лучше (фото)

Складные смартфоны Google Pixel 11 Pro Fold и Motorola Razr Fold оснащены премиальным оборудованием, однако у них несколько разные приоритеты.

Google Pixel 11 Pro Fold делает ставку на программное обеспечение и искусственный интеллект, тогда как Motorola Razr Fold уделяет особое внимание производительности, камерам, зарядке и универсальности. Более подробно эти два флагмана сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

Google Pixel 11 Pro Fold оснащен стеклокерамической передней панелью, задней панелью из Gorilla Glass Victus 2 и алюминиевой рамкой с защитой от пыли и воды по стандарту IP68.

Motorola Razr Fold также отличается премиальной конструкцией, но кроме того может похвастаться водонепроницаемостью по стандарту IP48/IP49 и поддержкой стилуса.

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Дисплей

Motorola Razr Fold Фото: Wired

Motorola Razr Fold оснащен 8,1-дюймовым LTPO P-OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и пиковой яркостью 6200 нит. Его 6,6-дюймовый внешний экран поддерживает частоту обновления 165 Гц.

Google Pixel 11 Pro Fold оснащён 8-дюймовой складной LTPO OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 3600 нит. Также имеется 6,5-дюймовый внешний дисплей с аналогичной яркостью.

Производительность

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: cnet.com

Google Pixel 11 Pro Fold работает под управлением Android 17 с процессором Google Tensor G6, изготовленным по 3-нм технологическому процессу, в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища.

Motorola Razr Fold оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища UFS 4.1. По словам эксперта, процессор Snapdragon лидирует по производительности, что особенно заметно при выполнении рабочих задач и в играх.

Аккумулятор

Motorola Razr Fold Фото: Bloomberg

Motorola Razr Fold получил кремниево-углеродный литий-ионный аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку.

Google Pixel 11 Pro Fold имеет более скромный аккумулятор на 4806 мАч с проводной зарядкой 30 Вт, магнитной беспроводной зарядкой 25 Вт по стандарту Qi2.2, поддержкой PPS и байпасной зарядкой.

Камера

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: cnet.com

Система камер Google Pixel 11 Pro Fold включает основную камеру на 48 МП с оптической стабилизацией изображения, телеобъектив на 10,8 МП с 5-кратным оптическим увеличением и сверхширокоугольный объектив на 10,5 МП с углом обзора 127 градусов. Смартфон также имеет 10-мегапиксельную селфи-камероу и внешнюю камеру, обе из которых поддерживают видео 4K.

Важно

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В свою очередь, Motorola Razr Fold оснащен тремя камерами по 50 МП, включая телеобъектив с 3-кратным перископическим увеличением и сверхширокоугольный объектив с углом обзора 122 градуса. Кроме того, он получил 32-мегапиксельную внутреннюю фронтальную камеру и 20-мегапиксельную внешнюю камеру с возможностью записи в формате 4K,

Вердикт

Motorola Razr Fold Фото: Android Central

Motorola Razr Fold отличается лучшей производительностью, камерами, более длительным временем автономной работы, быстрой зарядкой, яркими дисплеями и лучшим соотношением цены и качества. Все это делает его более выгодным выбором в 2026 году.

С другой стороны, Google Pixel 11 Pro Fold, вероятно, понравится пользователям, которые отдают предпочтение программному обеспечению Google и долгосрочным возможностям экосистемы.

Напомним, что Apple представила iPhone Duo, который стал первым складным смартфоном бренда.

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