Xiaomi показала свою відповідь на iPhone Ultra та Z Fold8: чим здивував складаний Xiaomi 18 Fold

Xiaomi випустила свій перший складаний смартфон широкого формату — Xiaomi 18 Fold.

Пристрій оснащено фірмовим процесором Xring O3, основною камерою на 200 Мп та акумулятором ємністю 6000 мА·год. Детальнішу інформацію про характеристики смартфона наводить GSMArena.

Екрани та розміри

Обидва екрани Xiaomi 18 Fold мають співвідношення сторін 2:1, частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість до 4000 ніт. Внутрішній гнучкий дисплей діагоналлю 7,58 дюйма має роздільну здатність 2364×1672 пікселів. Зовнішня 5,38-дюймова панель (1168×1712 пікселів) захищена склом Shield Glass 3.0. Товщина корпусу в складеному стані становить 10,68 мм, у розкладеному — 5,02 мм при вазі пристрою 219 грамів.

Смартфон Xiaomi 18 Fold Фото: Android Central

Процесор, автономність та камери

За продуктивність Xiaomi 18 Fold відповідає чіпсет Xiaomi Xring O3. Версія з 16 ГБ оперативної пам’яті використовує швидкий стандарт LPDDR6, а модифікація на 12 ГБ — LPDDR5X. Ємність накопичувача становить 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Кремній-вуглецевий акумулятор на 6000 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 67 Вт і бездротову — 50 Вт. Смартфон працює під керуванням HyperOS 4 на базі Android 17, оснащений бічним сканером відбитків пальців і стереодинаміками з Dolby Atmos.

Відео дня

Основний блок камер містить 200-мегапіксельний сенсор Samsung ISOCELL HP5 оптичного формату 1/1,56", 50-мегапіксельний перископ з 3,5-кратним оптичним зумом (80 мм) та 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль. На кожному з екранів вбудовано по 16-мегапіксельній фронтальній камері.

Смартфони Samsung Galaxy Z Fold8 та Xiaomi 18 Fold Фото: gsmarena.com

Ціни та доступність

Смартфон Xiaomi 18 Fold випускається виключно для китайського ринку у чорному, вишнево-червоному, золотому та керамічному варіантах корпусу.

Xiaomi 18 Fold 12/256 ГБ: 1638 доларів (10 999 юанів)

1638 доларів (10 999 юанів) Xiaomi 18 Fold 12/512 ГБ: 1787 доларів (11 999 юанів)

1787 доларів (11 999 юанів) Xiaomi 18 Fold 16/512 ГБ: 1936 доларів (12 999 юанів)

1936 доларів (12 999 юанів) Xiaomi 18 Fold 16 ГБ / 1 ТБ: 2234 долари (14 999 юанів)

2234 долари (14 999 юанів) Xiaomi 18 Fold 16 ГБ / 1 ТБ (Ceramic Edition): 2383 долари (15 999 юанів)

Раніше повідомлялося, що Sony випустила оновлену версію повнорозмірних навушників WH-1000XM4C з оновленим акумулятором відповідно до вимог ЄС.