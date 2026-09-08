Легендарні Sony WH-1000XM4 перевипущені за зниженою ціною: особливості навушників

Sony знову випустила у продаж бездротові навушники 2020 року у вигляді оновленої версії WH-1000XM4C. Що змінилося в цьому бестселері?

Детальнішу інформацію про цю модель наводить What Hi-Fi.

Зміни в акумуляторі

Головною причиною повторного випуску стало набрання чинності регламентом Європейського Союзу (ЄС) 2023/1542, який вимагає від виробників забезпечити користувачам можливість самостійної заміни портативних акумуляторів.

Через зміну конструкції ємність акумулятора зменшилася. Час роботи навушників із увімкненим активним шумозаглушенням (ANC) скоротився з 30 до 27 годин.

Модель WH-1000XM5 не відповідає новим вимогам ЄС і буде знята з виробництва до лютого 2027 року. Її місце в лінійці займе оновлена модель XM4C.

Кольори навушників Sony WH-1000XM4C Фото: Sony

Налаштування звуку та програмні функції

Інженери зберегли 40-мм динаміки, процесор шумозаглушення QN1 та систему поліпшення звуку DSEE Extreme, але змінили профіль звучання та програмне забезпечення:

Відео дня

Звуковий баланс було переналаштовано за зразком флагманських моделей WH-1000XM5 та WH-1000XM6. Виробник обіцяє більш деталізований вокал, покращене розмежування інструментів та щільний бас.

У програмі Sony Headphones Connect з'явився 10-смуговий еквалайзер та спеціальний ігровий режим (Gaming EQ). Збережено функцію одночасного підключення до кількох пристроїв (Multipoint Bluetooth) та технологію очищення голосу під час дзвінків Precise Voice Pickup.

Дизайн, кольори та ціна

Конструкція корпусу залишилася незмінною, за винятком збільшених літерних позначень каналів (L і R) усередині чаш, оновленого логотипу та дещо зміненого сріблястого відтінку.

До асортименту додався лавандовий колір (Lavender), який продається поряд із чорним та сріблястим.

Вартість Sony WH-1000XM4C становить 300 доларів (219 фунтів), продаж розпочнеться цього місяця.

Раніше повідомлялося, що компанія Anker випустила навушники Soundcore AeroClip 2.