iPhone Duo против Pixel 11 Pro Fold: эксперт сравнил два складных флагмана (фото)

Складной смартфон Google Pixel 11 Pro Fold считается одним из ближайших конкурентов нового Apple iPhone Duo.

Чтобы определить лучший складной смартфон 2026 года, эксперт портала ZDNet Керри Ван сравнил iPhone Duo и Pixel 11 Pro Fold, выделив ключевые преимущества каждой модели.

Преимущества iPhone Duo

iPhone Duo Фото: Скриншот

Форм-фактор, похожий на iPad mini

Одной из особенностей iPhone Duo стал корпус, который короче и толще, чем у большинства современных складных смартфонов. Его соотношение сторон составляет 1,4:1, тогда как у Pixel 11 Pro Fold — 19,5:9.

Более широкое соотношение сторон идеально подходит как для просмотра YouTube в альбомной ориентации, так и для прокрутки веб-страниц в портретной ориентации. Кроме того, iPhone Duo поддерживает ввод с помощью Apple Pencil.

Функциональные возможности iOS

iPhone Duo станет лучшим выбором для тех, кто уже пользуется другими продуктами Apple. iOS предлагает эксклюзивные функции, такие как iMessage и FaceTime, а также возможность перенести свою eSIM на второй iPhone.

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Кроме того, Apple внесла в iOS 27 некоторые изменения, касающиеся исключительно iPhone Duo. Речь идет о перемещении приложений и навигационных панелей на боковую панель, режиме StandBy, не требующем активной зарядки, возможности открывать сразу два приложения, прокручивая и перетаскивая их, а также плавном переходе изображения на экране при складывании и раскладывании Duo.

Дизайн

Ван отметил, что уже пользовался десятками складных телефонов, поэтому может смело утверждать, что Apple предлагает одно из самых продуманных складных устройств на рынке. Эксперт похвалил удобное расположение основных камер, фронтальную камеру под дисплеем и почти незаметную складку. Все это придает iPhone Duo сбалансированный и премиальный вид.

Преимущества Google Pixel 11 Pro Fold

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

Более мощная система камер

Pixel 11 Pro Fold обладает явным преимуществом благодаря специальному телеобъективу, который позволяет снимать удаленные объекты с большим сжатием и размытием фона. Кроме того, смартфоны Google известны своей передовой обработкой изображений.

Возможности настройки

Операционная система Android всегда отличалась большей гибкостью по сравнению с iOS. Это преимущество особенно ценно для складных смартфонов, которые обладают большим пространством.

Например, Pixel 11 Pro Fold позволяет менять различные макеты главного экрана для внутреннего и внешнего экранов, регулировать ширину каждого окна приложения на разделенном экране и даже включить панель задач в стиле настольного компьютера.

Классическая форма корпуса

По словам эксперта, многие владельцы складных телефонов чаще используют внешний дисплей, чем внутренний. Учитывая это, эргономика телефона в сложенном состоянии может быть важнее, чем в разложенном.

В сложенном виде Pixel 11 Pro Fold имеет классическое соотношение сторон 19,5:9, благодаря чему приложения выглядят менее искажёнными и вытянутыми, чем на iPhone Duo. К тому же смартфоном Google удобнее пользоваться одной рукой.

Напомним, недавно вышел складной смартфон широкого формата Xiaomi 18 Fold.

Фокус также сообщал, что эксперты сравнили складные смартфоны Pixel 11 Pro Fold и Motorola Razr Fold.