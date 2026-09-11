Лучшие альтернативы iPhone Duo: 5 моделей от Samsung, Xiaomi, Huawei и других (фото)

Компания Apple анонсировала свой первый складной iPhone, который составил конкуренцию ряду существующих смартфонов на Android с гибкими дисплеями.

Для тех, кто ищет альтернативу iPhone Duo в 2026 году, эксперты портала Gizmochina подобрали 5 лучших складных смартфонов с похожим форм-фактором.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Galaxy Z Fold 8 является наиболее очевидной альтернативой iPhone Duo, поскольку Samsung придала ему аналогичную форму с широким корпусом. Galaxy Z Fold 8 получил 5,5-дюймовый внешний дисплей и 7,6-дюймовый внутренний, что делает его похожим на складной флагман Apple.

Новый Galaxy Z Fold 8 отличается более тонким и легким корпусом, усовершенствованной технологией дисплея и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме того, его рекомендованная стартовая цена на 100 долларов ниже, чем у iPhone Duo.

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Huawei Pura X Max

Huawei Pura X Max Фото: Huawei

Huawei Pura X Max также имеет широкий дизайн, напоминающий iPhone Duo. Он оснащен 5,4-дюймовым внешним дисплеем и 7,7-дюймовым внутренним экраном.

Смартфон оснащен чипсетом Huawei Kirin 9030 Pro, тройной задней камерой, ярким OLED-дисплеем и новейшей технологией шарниров Huawei. Однако стоит отметить, что устройство работает под управлением HarmonyOS 6.1, а не на Android.

Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold Фото: Android Central

Недавно анонсированный Xiaomi 18 Fold получил 5,38-дюймовый внешний дисплей и 7,58-дюймовый внутренний экран. Это еще одно устройство с широким экраном и складной конструкцией, похожее по форме на iPhone Duo.

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Прочие характеристики Xiaomi 18 Fold включают процессор XRing O3, до 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой мощностью 67 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт, 200-мегапиксельный основной сенсор и возможности обработки изображений, настроенные Leica.

Oppo Find N6

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Главной особенностью Oppo Find N6 стал внутренний дисплей, который компания Oppo разработала таким образом, что складку практически невозможно заметить при обычном использовании. Смартфон также может похвастаться тонким корпусом, емким аккумулятором и системой камер Hasselblad.

По данным инсайдеров, Apple изучала подход Oppo к складным дисплеям и петлям в ходе разработки iPhone Duo.

Honor Magic V6

Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Honor Magic V6 оснащен более традиционным складным дисплеем в форме книги. Этот смартфон попал в данный список благодаря своей портативности, продолжительности работы от аккумулятора и долговечности. Его толщина в сложенном виде составляет всего 8,75 мм.

Среди преимуществ Honor Magic V6 также стоит отметить кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6660 мАч, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, защиту по стандартам IP68 и IP69, 64-мегапиксельную перископическую телеобъективную камеру и возможность интеграции с устройствами Apple.

Напомним, журналисты и блогеры протестировали первый складной смартфон Apple и поделились первыми впечатлениями.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил складные смартфоны Google Pixel 11 Pro Fold и Motorola Razr Fold.