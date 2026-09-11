Найкращі альтернативи iPhone Duo: 5 моделей від Samsung, Xiaomi, Huawei тощо (фото)

Компанія Apple анонсувала свій перший складаний iPhone, який склав конкуренцію низці існуючих смартфонів на Android з гнучкими дисплеями.

Для тих, хто шукає альтернативу iPhone Duo у 2026 році, експерти порталу Gizmochina підібрали 5 найкращих складаних смартфонів у схожому форм-факторі.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Galaxy Z Fold 8 є найочевиднішою альтернативою iPhone Duo, оскільки Samsung надала йому подібної форми з широким корпусом. Galaxy Z Fold 8 отримав 5,5-дюймовий зовнішній дисплей та 7,6-дюймовий внутрішній, що робить його схожим на складаний флагман Apple.

Новий Galaxy Z Fold 8 має тонший і легший корпус, покращену технологію дисплея та процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Окрім того, його рекомендована стартова ціна на 100 доларів нижча, ніж у iPhone Duo.

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Huawei Pura X Max

Huawei Pura X Max Фото: Huawei

Huawei Pura X Max також вирізняється широким дизайном подібним до iPhone Duo. Він має 5,4-дюймовий зовнішній дисплей та 7,7-дюймовий внутрішній екран.

Смартфон отримав чипсет Huawei Kirin 9030 Pro, потрійну задню камеру, яскравий OLED-дисплей та новітню технологію шарнірів Huawei. Проте варто зазначити, що пристрій працює під управлінням HarmonyOS 6.1, а не на Android.

Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold Фото: Android Central

Нещодавно анонсований Xiaomi 18 Fold отримав 5,38-дюймовий зовнішній дисплей та 7,58-дюймовий внутрішній екран. Це ще один широкий складаний пристрій, подібний за формою до iPhone Duo.

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Інші характеристики Xiaomi 18 Fold включають процесор XRing O3, до 16 ГБ оперативної пам'яті, акумулятор ємністю 6000 мАг з дротовою зарядкою потужністю 67 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт, 200-мегапіксельний основний сенсор та можливості обробки зображень, налаштовані Leica.

Oppo Find N6

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Основною особливістю Oppo Find N6 став внутрішній дисплей, який Oppo розробила таким чином, щоб складку було надзвичайно важко побачити під час звичайного використання. Смартфон також може похвалитися тонким корпусом, великим акумулятором і системою камер Hasselblad.

За даними інсайдерів, Apple вивчала підхід Oppo до складних дисплеїв та петель під час розробки iPhone Duo.

Honor Magic V6

Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Honor Magic V6 має більш традиційний складаний дисплей у формі книги. Цей смартфон потрапив до цього списку завдяки своїй портативності, тривалості роботи від акумулятора та довговічності. Його товщина у складеному вигляді становить всього 8,75 мм.

Серед переваг Honor Magic V6 також варто відзначити кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6660 мАг, процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, захист IP68 та IP69, 64-мегапіксельну перископічну телеоб'єктивну камеру та можливість інтеграції з пристроями Apple.

Нагадаємо, журналісти та блогери протестували перший складаний смартфон Apple, поділившись першими враженнями.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв складані смартфони Google Pixel 11 Pro Fold та Motorola Razr Fold.