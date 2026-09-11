Потужна камера та батарея на 11 000 мАг: новий флагман Android розкритий до виходу (фото)

Компанія Honor готується представити серію преміальних смартфонів Magic 9. Донедавна вважалось, що лінійка включатиме лише Magic 9, Magic 9 Pro, проте новий витік розсекретив модель Magic 9 Super Edition.

Очікується, що смартфони Honor Magic 9, Magic 9 Pro Max та Magic 9 Super Edition надійдуть у продаж 28 вересня 2026 року. Перші деталі про версію Super Edition розкрив портал GSMArena з посиланням на інсайдера.

Повідомляється, що вся серія Honor Magic 9 матиме ідентичний дизайн камери, оприлюднений на офіційних рендерах, однак на камері Magic 9 Super Edition не буде брендингу ARRI. Смартфон отримає основну задню камеру на 200 МП, а також додаткові сенсори на 12 МП та 50 МП.

Камера Honor Magic 9 Фото: Honor

Основною перевагою Magic 9 Super Edition має стати акумулятор ємністю 11 000 мАг. Інші очікувані характеристики смартфона включають процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,8-дюймовий дисплей із частотою оновлення 165 Гц, вбудований вентилятор охолодження та корпус зі скловолокна.

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Для порівняння, базовий Honor Magic9, ймовірно, матиме 6,37-дюймовий дисплей, акумулятор ємністю 8000 мАг, дві задні камерами на 200 МП, розроблені спільно з ARRI, та чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Своєю чергою Honor Magic9 Pro Max може запропонувати 6,8-дюймовий дисплей, подвійну основну камеру на 200 МП, фронтальну камеру зі співвідношенням сторін 1:1 у поєднанні з 3D ToF-камерою, процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme та акумулятор на 8800 мАг.

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