Батарея на 7100 мАг та хороша камера: розкрита дата виходу Nubia NaviX Ultra (фото)

Компанія Nubia незабаром представить смартфон NaviX Ultra, який позиціонується як перша модель, оснащена персональним ШІ-агентом.

Офіційна презентація Nubia NaviX Ultra відбудеться 16 вересня 2026 року. Про це бренд повідомив у своєму блозі на Weibo.

Nubia NaviX Ultra створений спільними зусиллями компаній ZTE та ByteDance. В основу роботи штучного інтелекту покладено віртуального помічника Doubao Phone Assistant.

Nubia NavIX Ultra Фото: Nubia

"Він розуміє, виконує завдання, запам'ятовує інформацію та є безпечним", — йдеться у заяві Nubia.

Характеристики Nubia NaviX Ultra

Nubia NavIX Ultra Фото: Nubia

За даними інсайдера, Nubia NaviX Ultra отримає 6,78-дюймовий плоский дисплей з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 144 Гц. Смартфон вийде у синьому, рожевому, чорному та білому кольорах.

Nubia NaviX Ultra має горизонтальний модуль камери на задній панелі та круглий отвір для фронтальної камери зверху по центру екрана. Збоку можна помітити помаранчеву кнопку штучного інтелекту.

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Телефон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen. Ємність акумулятора становить 7100 мАг, що досить солідний показник для сучасного флагмана. Також повідомляється, що новинка отримала три 50-мегапіксельні задні камери та 50-мегапіксельну фронтальну камеру.

Нагадаємо, майбутній флагманський смартфон Xiaomi 18 Pro Max пройшов тестування на продуктивність.

Фокус також повідомляв, що Honor незабаром випустить серію флагманських смартфонів Magic 9 з потужними камерами.