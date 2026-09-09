Дві 200 МП камери та компактний корпус: розкрито дату виходу Honor Magic 9 (фото)

Компанія Honor незабаром представить серію флагманських смартфонів Magic 9, орієнтованих на фотозйомку.

Серія Honor Magic 9 дебютує в Китаї 28 вересня 2026 року, тоді як глобальний реліз очікується трохи згодом. Про це пише GSMArena з посиланням на офіційну заяву компанії.

Оприлюдненні тизери демонструють Honor Magic 9 з подвійною задньою камерою, що включає основний сенсор на 200 МП 1/1,28 дюйма з діафрагмою f/1,57 та телеоб'єктив на 200 МП 1/1,4 дюйма з діафрагмою f/2,6.

Honor Magic 9 Фото: Honor Honor Magic 9 Фото: Honor Honor Magic 9 Фото: Honor

На великому прямокутному модулі задньої камери також можна помітити світлодіодний спалах та логотип ARRI. Окрім того, смартфон підтримуватиме новий комплект телеконвертера на 500 мм разом з існуючим телеконвертером.

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Honor Magic 9 представлений у новому кольорі Moss Green. Точна кількість моделей, випущених в рамках лінійки, наразі не розголошується. За чутками, версії Magic 9 Pro та Pro Max стануть першими телефонами на Android із квадратним датчиком фронтальної камери.

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