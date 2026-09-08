Вийшов Xiaomi Pad 9 Pro Max з батареєю на 12 000 мАг: скільки коштує новинка (фото)

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала флагманський планшет Pad 9 Pro Max, який працює на новому процесорі Xiaomi Xring O3.

Ключові характеристики та ціни планшета Xiaomi Pad 9 Pro Max розкрив портал GSMArena.

Xiaomi Pad 9 Pro Max використовує чип Xring O3 у поєднанні з 8/12/16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ пам'яті. Планшет працює на операційній системі Xiaomi HyperOS 4, розробленій на базі Android 17.

Xiaomi Pad 9 Pro Max Фото: Xiaomi

Новинка оснащена 13,3-дюймовим РК-екраном із роздільною здатністю 3408x2272, співвідношенням сторін 3:2, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 1000 ніт. Основна камера з оптичною стабілізацією зображення має роздільну здатність 50 МП, а спереду є фронтальна камера на 32 МП.

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Акумулятор Xiaomi Pad 9 Pro Max має ємність 12 000 мАг та підтримує дротову зарядку потужністю 120 Вт, зворотну дротову зарядку потужністю 27 Вт та зворотну зарядку через pogo pin потужністю 45 Вт.

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Xiaomi Pad 9 Pro Max отримав вісім динаміків та шість мікрофонів. Планшет має габарити 296,2 x 203,08 x 5,67 мм та важить 645 г. Також доступна версія з матовим склом, яка важить 653 г.

Xiaomi Pad 9 Pro Max Фото: Xiaomi Xiaomi Pad 9 Pro Max Фото: Xiaomi Xiaomi Pad 9 Pro Max Фото: Xiaomi

Ціни Xiaomi Pad 9 Pro Max:

8/256 ГБ — 715 доларів.

12/256 ГБ — 789 доларів.

16/256 ГБ — 864 долари.

12/512 ГБ — 908 доларів.

16/512 ГБ — 983 долари.

16/512 ГБ з матовим склом — 1027 доларів.

16 ГБ/1 ТБ з матовим склом — 1176 доларів.

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