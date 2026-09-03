Вийшов планшет Huawei MatePad Pro 12 (2026): OLED-дисплей та батарея до 10 400 мАг (фото)

Компанія Huawei представила на міжнародному ринку планшет MatePad Pro 12 (2026), нещодавно анонсований у Китаї.

Глобальний реліз Huawei MatePad Pro 12 (2026) відбувся 2 вересня на великому заході у Мюнхені. Характеристики новинки вже з’явились на офіційному сайті Huawei.

Новий Huawei MatePad Pro 12 отримав 12-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 3036 × 1952 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 1600 ніт. Також доступна версія з дисплеєм PaperMatte з антибліковим покриттям. Планшет має товщину 4,7 мм та важить 454 г.

Huawei MatePad Pro 12 (2026) Фото: Huawei

Huawei MatePad Pro 12 використовує процесор Kirin T93 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256/512 ГБ вбудованої пам'яті. Пристрій постачається з попередньо встановленою операційною системою Huawei HarmonyOS 4.3.

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У країнах ЄС планшет продається з акумулятором ємністю 9760 мАг, тоді як на інших ринках доступний варіант з батареєю на 10 400 мАг. Незалежно від ємності, всі версії MatePad Pro 12 підтримують дротову зарядку потужністю 66 Вт.

Huawei MatePad Pro 12 (2026) представлений у блакитному та сірому кольорах. Huawei також пропонує два додаткові аксесуари: стилус M-Pencil Pro та чохол Glide Keyboard. Ціна планшета поки не розголошується.

Блакитний Huawei MatePad Pro 12 (2026) Фото: Huawei Сірий Huawei MatePad Pro 12 (2026) Фото: Huawei

Нагадаємо, Acer випустила бюджетний 12-дюймовий планшет A512 з великим акумулятором.

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