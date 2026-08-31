Xiaomi Pad 9 Pro Max з новим чипом випробували на продуктивність: що показали тести

Компанія Xiaomi нещодавно підтвердила, що Pad 9 Pro Max стане першим планшетом, який використовуватиме власний процесор XRING O3.

Тепер Xiaomi Pad 9 Pro Max з’явився у базі даних Geekbench, що дає уявлення про його продуктивність. На це звернув увагу портал Gizmochina.

Планшет, помічений на Geekbench, працює на базі XRING O3. Конфігурація процесора відповідає раніше оприлюдненим даними Xiaomi. Це підтверджує, що йдеться саме про Pad 9 Pro Max.

Чип має 10 ядер, розділених на три рівні: два ядра C1-Ultra з тактовою частотою 4,36 ГГц, чотири ядра C1-Premium з частотою 3,69 ГГц та чотири ядра C1-Pro з частотою 3,15 ГГц. Також є графічний процесор Mali G2 Ultra NX MC16 з 16 ядрами

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Xiaomi Pad 9 Pro Max набрав понад 3400 балів в одноядерному тесті та понад 13 200 балів у багатоядерному тесті. Примітно, що у багатоядерному тесті планшет показав нижчий результат, ніж заявлені компанією Xiaomi 15 000 балів. Однак до офіційного випуску продуктивність може змінитися завдяки оптимізації та налаштуванням.

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Очікується, що Xiaomi Pad 9 Pro Max матиме 13,3-дюймовий дисплей, акумулятор ємністю понад 10000 мАг та підтримку зарядки потужністю 120 Вт. Інші характеристики поки не розголошуються та будуть розкриті під час офіційної презентації на початку вересня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Xiaomi випустила бюджетний планшет Poco Pad C1.

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