Недорогий планшет Samsung із чудовими характеристиками: названо найкращий варіант 2026 року (фото)

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ залишається одним із найвдаліших рішень у бюджетному сегменті, поєднуючи збалансовані технічні характеристики, якісний звук та тривалу підтримку програмного забезпечення.

PhoneArena повідомляє, чому цей пристрій заслуговує на увагу у 2036 році.

Технічні характеристики Samsung Galaxy Tab A11+ 5G

Дисплей: 11,0" TFT LCD, 1920×1200 (206 ppi), 16:10, 90 Гц

11,0" TFT LCD, 1920×1200 (206 ppi), 16:10, 90 Гц Процесор: MediaTek Dimensity 7300 (4 нм)

MediaTek Dimensity 7300 (4 нм) Пам'ять: 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ вбудованої пам'яті, слот microSDXC

6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ вбудованої пам'яті, слот microSDXC Основна камера: 8 Мп (автофокус, відео 1080p 30 FPS)

8 Мп (автофокус, відео 1080p 30 FPS) Фронтальна камера: 5 Мп (відео 1080p 30 FPS)

5 Мп (відео 1080p 30 FPS) Акумулятор: 7040 мА·год, швидка зарядка 25 Вт

7040 мА·год, швидка зарядка 25 Вт ОС: Android 16, One UI 8 (до 7 великих оновлень ОС, підтримка до 2032 року)

Android 16, One UI 8 (до 7 великих оновлень ОС, підтримка до 2032 року) Звук: 4 стереодинаміки з Dolby Atmos, 3,5-мм аудіороз'єм

4 стереодинаміки з Dolby Atmos, 3,5-мм аудіороз'єм Корпус: товщина 6,9 мм, вага 482 г

товщина 6,9 мм, вага 482 г Зв'язок та особливості: 5G (Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, режим Samsung DeX

Відео дня

Samsung Galaxy Tab A11 Plus 5G: доступний планшет на щодень Фото: Samsung

Дисплей, продуктивність та мультимедіа

Планшет оснащений 11-дюймовим екраном із роздільною здатністю 1920×1200 пікселів та частотою оновлення 90 Гц, завдяки чому анімація інтерфейсу та прокрутка виглядають плавно. За звук відповідає система з чотирьох стереодинаміків із підтримкою технології об’ємного звучання Dolby Atmos. Виробник також зберіг 3,5-мм роз’єм для дротових навушників.

Апаратною основою є 4-нм процесор MediaTek Dimensity 7300. Ресурсів чіпсета в поєднанні з оперативною пам'яттю об'ємом до 8 ГБ вистачає для потокового відео, роботи в браузері та повсякденного мультимедійного використання. Накопичувач ємністю до 256 ГБ можна розширити за допомогою карти пам'яті microSD. Планшет також підтримує фірмовий настільний режим Samsung DeX для зручної роботи з кількома вікнами.

Автономність та оновлення

Живлення системи забезпечує акумулятор ємністю 7040 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 25 Вт. Головною перевагою моделі над конкурентами є тривалий життєвий цикл: Samsung гарантує підтримку пристрою та випуск оновлень операційної системи протягом 7 років — аж до 2032 року.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy Tab A11 Plus 5G 8/256 ГБ — 16 999 грн

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