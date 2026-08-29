Недорогой планшет Samsung с отличными параметрами: назван лучший вариант 2026 года (фото)
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ остается одним из самых удачных решений в бюджетном сегменте, сочетая сбалансированное железо, качественный звук и длительную поддержку ПО.
PhoneArena сообщает, почему аппарат стоит внимания в 2036 году.
Технические характеристики Samsung Galaxy Tab A11+ 5G
- Дисплей: 11,0" TFT LCD, 1920×1200 (206 ppi), 16:10, 90 Гц
- Процессор: MediaTek Dimensity 7300 (4 нм)
- Память: 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ встроенной памяти, слот microSDXC
- Основная камера: 8 Мп (автофокус, видео 1080p 30 FPS)
- Фронтальная камера: 5 Мп (видео 1080p 30 FPS)
- Аккумулятор: 7040 мАч, быстрая зарядка 25 Вт
- ОС: Android 16, One UI 8 (до 7 крупных обновлений ОС, поддержка до 2032 года)
- Звук: 4 стереодинамика с Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъем
- Корпус: толщина 6,9 мм, вес 482 г
- Связь и особенности: 5G (Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, режим Samsung DeX
Дисплей, производительность и мультимедиа
Планшет оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц, благодаря чему анимация интерфейса и скроллинг выглядят плавно. За звук отвечает система из четырех стереодинамиков с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos. Производитель также сохранил 3,5-мм разъем для проводных наушников.
Аппаратной основой выступает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300. Ресурсов чипсета в сочетании с оперативной памятью объемом до 8 ГБ хватает для потокового видео, работы в браузере и повседневного мультимедийного использования. Накопитель емкостью до 256 ГБ можно расширить картой памяти microSD. Планшет также поддерживает фирменный десктопный режим Samsung DeX для удобной работы с несколькими окнами.
Автономность и обновления
Питание системы обеспечивает аккумулятор емкостью 7040 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Главным преимуществом модели над конкурентами является длительный жизненный цикл: Samsung гарантирует поддержку устройства и выпуск обновлений операционной системы на протяжении 7 лет — вплоть до 2032 года.
Цена в Украине:
- Samsung Galaxy Tab A11 Plus 5G 8/256GB — 16 999 грн
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