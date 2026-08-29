Недорогой планшет Samsung с отличными параметрами: назван лучший вариант 2026 года (фото)

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ остается одним из самых удачных решений в бюджетном сегменте, сочетая сбалансированное железо, качественный звук и длительную поддержку ПО.

PhoneArena сообщает, почему аппарат стоит внимания в 2036 году.

Технические характеристики Samsung Galaxy Tab A11+ 5G

Дисплей: 11,0" TFT LCD, 1920×1200 (206 ppi), 16:10, 90 Гц

11,0" TFT LCD, 1920×1200 (206 ppi), 16:10, 90 Гц Процессор: MediaTek Dimensity 7300 (4 нм)

MediaTek Dimensity 7300 (4 нм) Память: 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ встроенной памяти, слот microSDXC

6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ встроенной памяти, слот microSDXC Основная камера: 8 Мп (автофокус, видео 1080p 30 FPS)

8 Мп (автофокус, видео 1080p 30 FPS) Фронтальная камера: 5 Мп (видео 1080p 30 FPS)

5 Мп (видео 1080p 30 FPS) Аккумулятор: 7040 мАч, быстрая зарядка 25 Вт

7040 мАч, быстрая зарядка 25 Вт ОС: Android 16, One UI 8 (до 7 крупных обновлений ОС, поддержка до 2032 года)

Android 16, One UI 8 (до 7 крупных обновлений ОС, поддержка до 2032 года) Звук: 4 стереодинамика с Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъем

4 стереодинамика с Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъем Корпус: толщина 6,9 мм, вес 482 г

толщина 6,9 мм, вес 482 г Связь и особенности: 5G (Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, режим Samsung DeX

Відео дня

Samsung Galaxy Tab A11 Plus 5G: доступный планшет на каждый день Фото: Samsung

Дисплей, производительность и мультимедиа

Планшет оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц, благодаря чему анимация интерфейса и скроллинг выглядят плавно. За звук отвечает система из четырех стереодинамиков с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos. Производитель также сохранил 3,5-мм разъем для проводных наушников.

Аппаратной основой выступает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300. Ресурсов чипсета в сочетании с оперативной памятью объемом до 8 ГБ хватает для потокового видео, работы в браузере и повседневного мультимедийного использования. Накопитель емкостью до 256 ГБ можно расширить картой памяти microSD. Планшет также поддерживает фирменный десктопный режим Samsung DeX для удобной работы с несколькими окнами.

Автономность и обновления

Питание системы обеспечивает аккумулятор емкостью 7040 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Главным преимуществом модели над конкурентами является длительный жизненный цикл: Samsung гарантирует поддержку устройства и выпуск обновлений операционной системы на протяжении 7 лет — вплоть до 2032 года.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy Tab A11 Plus 5G 8/256GB — 16 999 грн

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