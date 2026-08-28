Не только iPhone 18 Pro: 6 главных новинок осенней презентации Apple (фото)

Apple проведет большую презентацию 9 сентября 2026 года, в 20:00 по киевскому времени. Чего ждать?

Как сообщает MacRumors, на мероприятии ожидается анонс линейки iPhone 18 Pro, первого в истории компании складного смартфона iPhone Ultra и ряда других ключевых устройств.

Топ-6 ожидаемых гаджетов Apple

iPhone 18 Pro: Смартфон на базе 2-нанометрового процессора A20 Pro получит уменьшенный вырез Dynamic Island, упрощенную физическую кнопку управления камерой Camera Control и новый бордовый цвет корпуса Dark Cherry.

Смартфон на базе 2-нанометрового процессора A20 Pro получит уменьшенный вырез Dynamic Island, упрощенную физическую кнопку управления камерой Camera Control и новый бордовый цвет корпуса Dark Cherry. iPhone 18 Pro Max: Модель сохранит возможности базовой Pro-версии, но станет немного толще из-за аккумулятора увеличенной емкости. Эксклюзивной фишкой Pro Max станет камера с переменной диафрагмой.

Модель сохранит возможности базовой Pro-версии, но станет немного толще из-за аккумулятора увеличенной емкости. Эксклюзивной фишкой Pro Max станет камера с переменной диафрагмой. iPhone Ultra (складной): Первый складной смартфон Apple в формате "книжки" получит 7,7-дюймовый внутренний и 5,3-дюймовый внешний экраны, две основные камеры и одну фронтальную. Вместо сканера Face ID в кнопку питания встроят датчик Touch ID. Специально под устройство адаптирована операционная система iOS 27 с функцией запуска двух приложений бок о бок и многозадачностью в стиле iPad.

Первый складной смартфон Apple в формате "книжки" получит 7,7-дюймовый внутренний и 5,3-дюймовый внешний экраны, две основные камеры и одну фронтальную. Вместо сканера Face ID в кнопку питания встроят датчик Touch ID. Специально под устройство адаптирована операционная система iOS 27 с функцией запуска двух приложений бок о бок и многозадачностью в стиле iPad. Apple Watch Series 12: Умные часы получат чип S11, увеличенное время автономной работы, улучшенные алгоритмы отслеживания фитнеса и опциональный керамический корпус.

Умные часы получат чип S11, увеличенное время автономной работы, улучшенные алгоритмы отслеживания фитнеса и опциональный керамический корпус. Apple Watch Ultra 4: Защищенная модель получит чипсет S11 и новые спутниковые функции: работу карт Apple Maps через спутник и возможность передачи фотографий в iMessage без подключения к сотовой сети.

Защищенная модель получит чипсет S11 и новые спутниковые функции: работу карт Apple Maps через спутник и возможность передачи фотографий в iMessage без подключения к сотовой сети. AirPods 5: Беспроводные наушники нового поколения дебютируют сразу в двух модификациях — базовой и с поддержкой системы активного шумоподавления (ANC).

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Предварительные рендеры iPhone 18 Pro Фото: Foundry

Другие устройства Apple, ожидаемые осенью 2026 года

Часть анонсов Apple может перенести на вторую осеннюю презентацию в октябре, однако некоторые гаджеты могут показать уже в сентябре:

iPad mini: Планшет с OLED-дисплеем, процессором A19 Pro или A20 Pro, водонепроницаемым корпусом и акустической системой на базе вибраций.

Планшет с OLED-дисплеем, процессором A19 Pro или A20 Pro, водонепроницаемым корпусом и акустической системой на базе вибраций. iMac и MacBook Pro 14": Обновленный моноблок iMac и базовая 14-дюймовая модель MacBook Pro на чипах M6 нового поколения.

Обновленный моноблок iMac и базовая 14-дюймовая модель MacBook Pro на чипах M6 нового поколения. MacBook Ultra: Тонкий премиальный ноутбук с OLED-дисплеем, сенсорным экраном, интерфейсом Dynamic Island и процессорами M5 Pro/M5 Max, работающий под управлением адаптивной macOS 27.

Тонкий премиальный ноутбук с OLED-дисплеем, сенсорным экраном, интерфейсом Dynamic Island и процессорами M5 Pro/M5 Max, работающий под управлением адаптивной macOS 27. Apple TV и HomePod mini: Обновленная ТВ-приставка с чипом A17 Pro и 8 ГБ ОЗУ для работы Apple Intelligence, а также смарт-колонка HomePod mini с сетевым чипом N1 (Wi-Fi 7) и UWB 2-го поколения.

Обновленная ТВ-приставка с чипом A17 Pro и 8 ГБ ОЗУ для работы Apple Intelligence, а также смарт-колонка HomePod mini с сетевым чипом N1 (Wi-Fi 7) и UWB 2-го поколения. Home Hub: Умный домашний центр с 6- или 7-дюймовым квадратным экраном, процессором A18, камерой FaceTime и поддержкой голосового ИИ Siri (в настольном и настенном исполнениях).

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