3 потужні планшети, які дешевші та кращі за iPad Mini 2026: Xiaomi, Samsung, iPad 11 (фото)

У огляді взяли участь планшети Apple iPad 2025 року випуску, Samsung Galaxy Tab S10 FE та Xiaomi Pad 8.

Раніше iPad Mini 2026 був досить вигідною покупкою, але потім Apple підвищила на нього ціну. Ось кілька альтернативних варіантів, які коштують дешевше, але при цьому мають чудові характеристики, пише bgr.com.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE, який продається за 450 доларів. Процесор Exynos 1580 у моделі Tab S10 FE належить до середнього класу, тому не варто очікувати від нього такої ж потужності, як у флагманського чіпа Apple A17 Pro. За даними NanoReview, A17 Pro перевершує його за продуктивністю удвічі: у тестах GeekBench 6 він набирає 2972 та 7397 балів у одноядерному та багатоядерному режимах відповідно. Водночас показники Exynos 1580 становлять 1356 і 3888 балів.

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Фото: notebookcheck.com

Проте Tab S10 FE аж ніяк не слабкий: він впевнено справляється з робочими завданнями середньої складності у ваших улюблених додатках. У вільний час на ньому можна навіть пограти. Планшет дозволяє запускати добре оптимізовані ігри, такі як Call of Duty: Mobile, на максимальних налаштуваннях із частотою кадрів, близькою до 60 FPS. Хоча діагональ екрану в нього більша (10,9 дюйма), щільність пікселів нижча — 249 ppi, через що дисплей iPad mini виглядає краще.

Базова модель оснащена вбудованою пам'яттю об'ємом 128 ГБ, яку можна розширити за допомогою картки microSD. Крім того, у нього більш ємний акумулятор, ніж у iPad mini: 8000 мА·год проти 5078 мА·год. Нарешті, до комплекту поставки Tab S10 FE входить стилус Galaxy S Pen, зручний для створення нотаток і малювання.

Xiaomi Pad 8

Хоча Xiaomi Pad 8 належить до планшетів середнього сегмента, він демонструє вражаючу продуктивність завдяки потужному чіпу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Процесор A17 Pro, як і раніше, перевершує його як в одноядерному, так і в багатоядерному режимі, проте Snapdragon 8s Gen 4 скорочує цей розрив ефективніше, ніж Exynos 1580. За даними NanoReview, у тесті GeekBench 6 планшет iPad mini набрав 2972 бали в одноядерному режимі, тоді як Pad 8 — 2070 балів. У багатоядерному режимі показники склали 7397 балів для iPad mini та 6694 бали для Pad 8. На Amazon вартість моделі Pad 8 з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті починається від 379 доларів.

Планшет Xiaomi Pad 8 Фото: gsmarena.com

Pad 8 виграє за якістю екрану: він оснащений більшим 11,2-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 3200 x 2136 пікселів та щільністю 345 ppi. Частота оновлення екрану становить 144 Гц, що перевершує показники iPad mini (60 Гц) і Tab S10 FE (90 Гц). На додаток до збільшеного екрану планшет отримав і більш ємний акумулятор — на 9200 мА·год. Також пристрій підтримує стандарт Wi-Fi 7, забезпечуючи більш якісне підключення до мережі.

Apple iPad 11

iPad 11-го покоління став одним із пристроїв Apple, ціна на який зросла в червні 2026 року. Вартість моделі зросла з 349 до 449 доларів (зростання на 100 доларів), проте вона, як і раніше, на 150 доларів дешевша, ніж iPad mini. Чому більш компактний iPad mini з 8,3-дюймовим екраном коштує дорожче, ніж більший iPad з 11-дюймовим дисплеєм? Відповідь криється у вищих технічних характеристиках iPad mini. Він оснащений чіпом A17 Pro (тоді як базовий iPad працює на чіпі A16), а також підтримує систему Apple Intelligence, швидший стандарт Wi-Fi 6E та стилус Apple Pencil Pro.

Планшет Apple iPad 11 Фото: PC Mag

Крім того, iPad mini вирізняється кращим екраном: він має вищу щільність пікселів (326 ppi проти 264 ppi), підтримує широкий колірний обхват (P3) для точнішого відтворення кольорів та оснащений антибліковим покриттям, що покращує видимість при яскравому освітленні. Втім, це зовсім не означає, що звичайний iPad недостатньо потужний; для більшості користувачів це найкращий вибір. Його продуктивності цілком вистачає для повсякденної багатозадачності та робочих завдань.

Цей пристрій добре підходить для ігор: у чудово оптимізованих іграх можна з комфортом грати на середніх і високих налаштуваннях із частотою 60 кадрів на секунду. Планшет підтримує стандарт Wi-Fi 6, що забезпечує швидкість завантаження даних понад 800 Мбіт/с. І хоча він несумісний з Apple Pencil 2 або Pro, використання Apple Pencil 1 (купується окремо) дозволяє вирішувати серйозні творчі завдання, що виходять за межі простого малювання ескізів у Procreate. Придбати iPad 11-го покоління можна на Amazon: модель із 128 ГБ пам’яті та підтримкою лише Wi-Fi обійдеться в 400 доларів.

Раніше ми писали про 3 причини, чому не варто купувати iPhone 18. Якби не можливе підвищення цін, то можна було б дочекатися виходу iPhone 18, але тепер цього робити не варто, вважають експерти.