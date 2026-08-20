3 мощных планшета, которые дешевле и лучше iPad Mini 2026: Xiaomi, Samsung, iPad 11 (фото)

В обзоре приняли участие планшеты Apple iPad 2025 года выпуска, Samsung Galaxy Tab S10 FE и Xiaomi Pad 8.

Раньше iPad Mini 2026 был весьма выгодным приобретением, но затем Apple подняла на него цену. Вот несколько альтернативных вариантов, которые стоят дешевле, но при этом обладают отличными характеристиками, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE, который продается за 450 долларов. Процессор Exynos 1580 в модели Tab S10 FE относится к среднему классу, поэтому не стоит ожидать от него такой же мощности, как у флагманского чипа Apple A17 Pro. По данным NanoReview, A17 Pro превосходит его по производительности вдвое: в тестах GeekBench 6 он набирает 2972 ​​и 7397 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. В то же время показатели Exynos 1580 составляют 1356 и 3888 баллов.

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE Фото: notebookcheck.com

Тем не менее, Tab S10 FE отнюдь не слаб: он уверенно справляется с рабочими задачами средней сложности в ваших любимых приложениях. В свободное время на нем можно даже поиграть. Планшет позволяет запускать хорошо оптимизированные игры, такие как Call of Duty: Mobile, на максимальных настройках с частотой кадров, близкой к 60 FPS. Хотя диагональ экрана у него больше (10,9 дюйма), плотность пикселей ниже — 249 ppi, из-за чего дисплей iPad mini выглядит лучше.

Базовая модель оснащена встроенной памятью объемом 128 ГБ, которую можно расширить с помощью карты microSD. Кроме того, у него более емкий аккумулятор, чем у iPad mini: 8000 мАч против 5078 мА·ч. Наконец, в комплект поставки Tab S10 FE входит стилус Galaxy S Pen, удобный для создания заметок и рисования.

Xiaomi Pad 8

Хотя Xiaomi Pad 8 относится к планшетам среднего сегмента, он обладает впечатляющей производительностью благодаря мощному чипу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Процессор A17 Pro по-прежнему превосходит его как в одноядерном, так и в многоядерном режиме, однако Snapdragon 8s Gen 4 сокращает этот разрыв эффективнее, чем Exynos 1580. По данным NanoReview, в тесте GeekBench 6 планшет iPad mini набрал 2972 ​​балла в одноядерном режиме, тогда как Pad 8 — 2070 баллов. В многоядерном режиме показатели составили 7397 баллов для iPad mini и 6694 балла для Pad 8. На Amazon стоимость модели Pad 8 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти начинается от 379 долларов.

Планшет Xiaomi Pad 8 Фото: gsmarena.com

Pad 8 выигрывает по качеству экрана: он оснащен более крупным 11,2-дюймовым дисплеем с разрешением 3200 x 2136 пикселей и плотностью 345 ppi. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, что превосходит показатели iPad mini (60 Гц) и Tab S10 FE (90 Гц). В дополнение к увеличенному экрану планшет получил и более емкий аккумулятор — на 9200 мАч. Также устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 7, обеспечивая более качественное подключение к сети.

Apple iPad 11

iPad 11-го поколения стал одним из устройств Apple, цена на которое выросла в июне 2026 года. Стоимость модели увеличилась с 349 до 449 долларов (рост на 100 долларов), однако она по-прежнему на 150 долларов дешевле, чем iPad mini. Почему более компактный iPad mini с 8,3-дюймовым экраном стоит дороже, чем более крупный iPad с 11-дюймовым дисплеем? Ответ кроется в более высоких технических характеристиках iPad mini. Он оснащен чипом A17 Pro (тогда как базовый iPad работает на чипе A16), а также поддерживает систему Apple Intelligence, более быстрый стандарт Wi-Fi 6E и стилус Apple Pencil Pro.

Планшет Apple iPad 11 Фото: PC Mag

Кроме того, iPad mini отличается лучшим экраном: он имеет более высокую плотность пикселей (326 ppi против 264 ppi), поддерживает широкий цветовой охват (P3) для более точной передачи цветов и оснащен антибликовым покрытием, улучшающим видимость при ярком освещении. Впрочем, это вовсе не означает, что обычный iPad недостаточно мощный; для большинства пользователей это лучший выбор. Его производительности вполне хватает для повседневной многозадачности и рабочих задач.

Устройство хорошо подходит для игр: в отлично оптимизированных проектах можно с комфортом играть на средних и высоких настройках с частотой 60 кадров в секунду. Планшет поддерживает стандарт Wi-Fi 6, обеспечивающий скорость загрузки данных более 800 Мбит/с. И хотя он несовместим с Apple Pencil 2 или Pro, использование Apple Pencil 1 (приобретается отдельно) позволяет решать серьезные творческие задачи, выходящие за рамки простого рисования скетчей в Procreate. Приобрести iPad 11-го поколения можно на Amazon: модель со 128 ГБ памяти и поддержкой только Wi-Fi обойдется в 400 долларов.

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