3 причины не покупать iPhone 18: эксперты назвали другой смартфон лучше и дешевле (фото)

Если бы не возможное повышение цен, то можно было бы дождаться запуска iPhone 18, но теперь этого делать не стоит, считают эксперты.

Среди причин пропустить iPhone 18 и выбрать iPhone 17 сейчас — риск заплатить за iPhone 17 больше в будущем, возможное снижение стоимости выкупа старых устройств по программе trade-in, а также вероятность того, что качество продукта может измениться. Несмотря на то, что iPhone 18, как ожидается, получит новый процессор, увеличенный объем оперативной памяти, улучшенную фронтальную камеру и новый модем Apple C2 5G, именно iPhone 17 может стать более выгодным вариантом для обновления до анонса новой линейки, пишет bgr.com.

Все iPhone подорожают

Недавний отчет TrendForce показывает, что iPhone 18 Pro может стоить на 38% дороже своего предшественника. Вдобавок к этому, аналитическая компания предполагает, что Apple может пересмотреть цену на стандартную модель iPhone 17 после анонса новых версий Pro. В результате телефон, который сейчас стоит для покупателей 799 долларов, может стать еще дороже: так компания попытается поддержать уровень выручки на фоне роста затрат на комплектующие (в частности, память). Хотя выход iPhone 18 может привести к некоторому снижению цены на iPhone 17, нет гарантии, что она опустится ниже текущего уровня, предлагаемого Apple.

Відео дня

Смартфоны серии iPhone 18 Pro Фото: PhoneArena

В июне компания повысила цены на iPad и Mac, причем это коснулось даже тех продуктов, которые теоретически давно требовали обновления и не должны были влиять на цепочку поставок, например, Apple TV и HomePod. И хотя iPhone и Apple Watch подорожание пока не затронуло (по крайней мере, в США), нет никаких гарантий, что компания не поднимет цены на эти гаджеты после их обновления, которое, вероятно, будет анонсировано на сентябрьской презентации Apple. Возможно, сейчас самое подходящее время приобрести iPhone 17 по привычной цене — до того, как подорожание сделает его менее привлекательной покупкой. Ведь в таком случае покупателям придется платить больше за устройство, которое долгое время стоило дешевле, не получая при этом никаких дополнительных преимуществ, оправдывающих новую цену (помимо того, что Apple просто перекладывает растущие издержки на плечи пользователей).

iPhone 18 не будет столь качественным

Чтобы компенсировать затраты и представить предстоящий iPhone 18 по той же цене, по которой Apple может начать предлагать iPhone 17 через несколько недель.

Одной из таких компенсаций будет использование экрана более низкого качества, поскольку это сделает iPhone 18 более похожим на модель iPhone 18e, а не на телефоны Pro. Тем не менее, хотя ожидается, что Apple продолжит предлагать технологии Always-On Display и ProMotion, экран, скорее всего, будет не таким ярким, как на нынешнем iPhone 17, пиковая яркость которого составляет до 3000 нит. При этом неясно, может ли Apple добавить меньший Dynamic Island, как это ожидается с моделями Pro.

Смартфоны iPhone 18 Фото: notebookcheck.com

Apple также может понизить производительность графического процессора будущего чипа A20. В настоящее время компания предлагает шестиядерный графический процессор A19 Pro: пять для iPhone 17 A19 и четыре для чипа A19 в iPhone 17e. Компания "Fixed Focus Digital" полагает, что с этой новой моделью Apple сможет сократить количество ядер графического процессора для iPhone 18 до четырех, предлагая столько же ядер, сколько у будущего iPhone 18e. На практике новый iPhone по-прежнему будет иметь преимущества перед iPhone 17, но более старая модель может немного лучше обрабатывать графику.

iPhone 17 по-прежнему надежный вариант

iPhone 18 не получит какого-то качественно большого обновления по сравнению с iPhone 17 — нынешняя модель по-прежнему остается отличным устройством. Хотя iPhone 17 похож на iPhone 16, новая модель имеет вдвое больший объем памяти, предлагая пользователям не менее 256 ГБ, а также дисплей, как у версии Pro, с технологиями Always-On Display и ProMotion. При этом iPhone 17 имеет частоту обновления до 120 Гц.

Модель iPhone 17

Процессор A19 — один из самых быстрых на рынке, и этот iPhone может поддерживать практически все функции Apple Intelligence, в том числе те, которые входят в состав iOS 27. Поскольку дизайн iPhone 18 не изменится, а его внутренние компоненты могут предложить несколько компромиссов, то покупателям будет лучше с телефоном, который был протестирован многими специалистами и одобрен.

Кроме того, Apple также недавно обновила модели iPhone 17, добавив улучшенную селфи-камеру, улучшенные основные объективы и даже более емкую батарею. Если бы не это возможное повышение цен, то можно было бы дождаться запуска iPhone 18, но теперь этого делать не стоит, говорится в материале.

Ранее писали про 5 забытых компаний, которые подарили нам ПК, консоли, игры, Java. Каким был мир до Apple, PlayStation, Lenovo, Intel? Мы расскажем о компаниях вроде NeXT и Atari, которые заложили основы для современного программирования, дизайна, "железа" и мессенджеров.