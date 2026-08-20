3 причини не купувати iPhone 18: експерти назвали інший смартфон краще і дешевше (фото)

Якби не можливе підвищення цін, то можна було б дочекатися виходу iPhone 18, але тепер цього робити не варто, вважають експерти.

Серед причин, через які варто пропустити iPhone 18 і вибрати iPhone 17 зараз, — ризик заплатити за iPhone 17 більше в майбутньому, можливе зниження вартості викупу старих пристроїв за програмою trade-in, а також ймовірність того, що якість продукту може змінитися. Незважаючи на те, що iPhone 18, як очікується, отримає новий процесор, збільшений обсяг оперативної пам’яті, покращену фронтальну камеру та новий модем Apple C2 5G, саме iPhone 17 може стати вигіднішим варіантом для оновлення до анонсу нової лінійки, пише bgr.com.

Усі iPhone подорожчають

Нещодавній звіт TrendForce свідчить, що iPhone 18 Pro може коштувати на 38% дорожче за свого попередника. Крім того, аналітична компанія припускає, що Apple може переглянути ціну на стандартну модель iPhone 17 після анонсу нових версій Pro. У результаті телефон, який зараз коштує покупцям 799 доларів, може стати ще дорожчим: таким чином компанія спробує підтримати рівень виручки на тлі зростання витрат на комплектуючі (зокрема, пам'ять). Хоча вихід iPhone 18 може призвести до певного зниження ціни на iPhone 17, немає гарантії, що вона опуститься нижче поточного рівня, запропонованого Apple.

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Смартфони серії iPhone 18 Pro Фото: PhoneArena

У червні компанія підвищила ціни на iPad і Mac, причому це торкнулося навіть тих продуктів, які теоретично вже давно потребували оновлення і не мали впливати на ланцюжок поставок, наприклад, Apple TV і HomePod. І хоча iPhone та Apple Watch поки що не подорожчали (принаймні у США), немає жодних гарантій, що компанія не підвищить ціни на ці гаджети після їхнього оновлення, яке, ймовірно, буде анонсовано на вересневій презентації Apple. Можливо, зараз найвдаліший час придбати iPhone 17 за звичною ціною — до того, як подорожчання зробить його менш привабливою покупкою. Адже в такому випадку покупцям доведеться платити більше за пристрій, який тривалий час коштував дешевше, не отримуючи при цьому жодних додаткових переваг, що виправдовують нову ціну (крім того, що Apple просто перекладає зростаючі витрати на плечі користувачів).

iPhone 18 не буде настільки якісним

Щоб компенсувати витрати та представити майбутній iPhone 18 за тією самою ціною, за якою Apple може почати пропонувати iPhone 17 через кілька тижнів.

Однією з таких компромісних рішень стане використання екрану нижчої якості, оскільки це зробить iPhone 18 більш схожим на модель iPhone 18e, а не на телефони серії Pro. Проте, хоча очікується, що Apple продовжить пропонувати технології Always-On Display та ProMotion, екран, найімовірніше, буде не таким яскравим, як на нинішньому iPhone 17, пікова яскравість якого становить до 3000 ніт. При цьому незрозуміло, чи зможе Apple додати менший Dynamic Island, як це очікується у моделях Pro.

Смартфони iPhone 18 Фото: notebookcheck.com

Apple також може знизити продуктивність графічного процесора майбутнього чіпа A20. Наразі компанія пропонує шестиядерний графічний процесор A19 Pro: п’ять ядер для iPhone 17 A19 і чотири для чіпа A19 у iPhone 17e. Компанія "Fixed Focus Digital" вважає, що з цією новою моделлю Apple зможе скоротити кількість ядер графічного процесора для iPhone 18 до чотирьох, пропонуючи стільки ж ядер, скільки у майбутнього iPhone 18e. На практиці новий iPhone, як і раніше, матиме переваги перед iPhone 17, але старіша модель може трохи краще обробляти графіку.

iPhone 17, як і раніше, є надійним варіантом

iPhone 18 не отримає якихось суттєвих оновлень порівняно з iPhone 17 — нинішня модель, як і раніше, залишається чудовим пристроєм. Хоча iPhone 17 схожий на iPhone 16, нова модель має вдвічі більший обсяг пам'яті, пропонуючи користувачам не менше 256 ГБ, а також дисплей, як у версії Pro, з технологіями Always-On Display і ProMotion. При цьому iPhone 17 має частоту оновлення до 120 Гц.

Модель iPhone 17

Процесор A19 — один із найшвидших на ринку, і цей iPhone може підтримувати практично всі функції Apple Intelligence, зокрема ті, що входять до складу iOS 27. Оскільки дизайн iPhone 18 не зміниться, а його внутрішні компоненти можуть мати деякі недоліки, то покупцям краще зупинитися на телефоні, який було протестовано багатьма фахівцями та схвалено.

Крім того, Apple нещодавно оновила моделі iPhone 17, додавши вдосконалену камеру для селфі, покращені основні об'єктиви та навіть акумулятор більшої ємності. Якби не це можливе підвищення цін, то можна було б дочекатися виходу iPhone 18, але тепер цього робити не варто, йдеться в матеріалі.

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