5 забутих компаній, які подарували нам ПК, консолі, ігри, Java, BASIC та е-пошту (фото)

Яким був світ до появи Apple, PlayStation, Lenovo та Intel? Ми розповімо про такі компанії, як NeXT та Atari, які заклали основи сучасного програмування, дизайну, "заліза" та месенджерів.

Деякі гіганти комп’ютерної індустрії, такі як Apple чи Intel, нікуди не зникли. Однак є компанії, про які сьогодні вже забули, але які відіграли ключову роль в історії технологій. Про них розповідає видання slashgear.com.

NeXT

Компанія NeXT була заснована Стівом Джобсом у 1985 році після того, як він пішов з Apple. У 1988 році вона представила революційний NeXT Computer. І хоча обсяги продажів були невеликими, її внесок у розвиток технологій та комп’ютерні інновації виявився колосальним.

Одним із найважливіших досягнень NeXT став вплив на сферу об’єктно-орієнтованого програмування та графічних користувацьких інтерфейсів, що заклало основу для майбутніх успіхів усієї технологічної галузі. Компанія розробила такі продукти, як OpenStep і WebObjects, які самі по собі мали значний вплив на галузь.

Відео дня

ПК NeXT Computer Фото: iser.fau.de

У 1997 році Apple придбала NeXT за 400 мільйонів доларів; ця подія стала поворотним моментом, що ознаменувала повернення Стіва Джобса. Вплив NeXT на комп’ютерні технології був незаперечним. Операційна система NeXT зрештою об’єдналася з Mac OS, утворивши Mac OS X і повністю перетворивши комп’ютерну екосистему Apple. З платформою NeXT пов’язані поява першого веб-браузера та створення низки культових відеоігор, зокрема Doom і Quake.

На момент випуску ціна NeXT Computer становила 6500 доларів. Хоч комп’ютер і не став комерційним хітом, він залишив помітний слід у світі технологій. Культовий чорний корпус кубічної форми отримав прізвисько "The Cube" (Куб), ставши яскравим елементом технологічного ландшафту того часу. І хоча назва NeXT сьогодні не настільки відома широкій публіці, як імена деяких її сучасників, спадщина компанії продовжує жити завдяки зробленому нею технологічному внеску.

BBN Technologies

Заснована у 1948 році, BBN Technologies — американська науково-дослідна організація, яка справила значний вплив на різні сфери діяльності завдяки своїм інноваційним розробкам та передовим проєктам. Одним із найважливіших досягнень BBN стала участь у ранніх етапах розвитку комп’ютерних технологій та систем із розподілом часу (time-sharing systems). Компанія проклала шлях до тих досягнень у сфері медичних технологій, якими ми користуємося сьогодні.

Компанія BBN розробила процесори повідомлень (Interface Message Processors — IMP). Ці пристрої відіграли ключову роль в історії ARPANET — попередника сучасного Інтернету. Створивши IMP як експериментальні системи зв’язку з комутацією пакетів, BBN заклала фундамент для сучасних маршрутизаторів і тієї взаємопов’язаної мережі, яку ми сьогодні використовуємо для спілкування.

Ми користуємося електронною поштою завдяки BBN Фото: Justin Ward / Android Police

Вплив BBN поширився й на сферу електронної пошти, що тільки зароджувалася. Співробітник компанії Рей Томлінсон відіграв вирішальну роль у впровадженні символу "@" в адреси електронної пошти та зробив внесок у розробку мережевої пошти, яка стала основою сучасних поштових систем. BBN також взяла участь у формуванні майбутньої освіти, розробивши мову програмування Logo для дітей, що зробило програмування доступним і захоплюючим заняттям.

У 2009 році компанія Raytheon — ще один великий гравець у сфері технологій — оцінила потенціал BBN і придбала її. Відтоді BBN продовжує свою інноваційну діяльність, маючи офіси в різних регіонах та роблячи внесок у розвиток мережевих технологій і супутникових мереж.

Atari

Хоча Atari й не є настільки "забутою", як інші компанії з цього списку, з часом вона поступово стирається з пам’яті широкої громадськості. Компанія, заснована в 1972 році Ноланом Бушнеллом і Тедом Дабні, відіграла важливу роль у формуванні світу технологій, особливо у сфері відеоігор та розваг. На зорі свого існування Atari стала піонером у галузі аркадних ігор та домашніх ігрових консолей, зробивши інтерактивні розваги доступними для масового споживача. Успіх вийшов за межі відеоігор: компанія стала символом тріумфу Кремнієвої долини та надихнула майбутніх видатних діячів технологічної індустрії, зокрема Стіва Джобса, який працював у ній до того, як став співзасновником Apple.

Одним із революційних досягнень Atari став перехід від ігрових залів з ігровими автоматами до домашніх консолей — таких як легендарна Atari 2600, — що дозволило розширити аудиторію ігор, охопивши сім’ї та дітей. Цей крок кардинально змінив ландшафт ігрової індустрії та заклав фундамент для її нинішнього бурхливого розвитку.

Ігрова консоль Atari 2600 Фото: COMPUTER BILD

Внесок Atari у формування ігрових стандартів та особливостей був досить значним; часто ці рішення виникали завдяки творчій імпровізації в умовах технічних обмежень обладнання. Компанія подарувала гравцям новий досвід і заклала принципи, які й досі впливають на геймдизайн і визначатимуть його в майбутньому.

Незважаючи на те, що за роки свого існування компанія Atari зіткнулася з чималими труднощами та зміною власників, її вплив на світ технологій залишається величезним. Інновації та розробки компанії проклали шлях до створення інтерактивних розваг та ігрових продуктів, які завоювали любов аудиторії в усьому світі.

Sun Microsystems

Компанія Sun Microsystems, заснована у 1982 році, відіграла ключову роль у сфері комп’ютерних технологій, пропонуючи ринку обчислювальну техніку, програмне забезпечення та ІТ-послуги. Одним із найважливіших досягнень Sun стала розробка Java — мови програмування, яка спричинила революцію у сфері веб-додатків та запровадила концепцію "написано один раз — працює скрізь" (write once, run anywhere). Кросплатформенність Java кинула виклик домінуванню окремих операційних систем і забезпечила мові популярність під час створення найрізноманітніших веб-додатків. Ще однією важливою віхою в історії компанії стала розробка операційної системи Solaris. Sun активно підтримувала програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, співпрацюючи з AT&T у процесі створення Solaris. Процесори SPARC і файлова система ZFS, розроблені компанією, також мали значний вплив на технологічну галузь.

Java — мова програмування, яка спричинила революцію у сфері веб-додатків Фото: medium.com

У період "дотком-буму" компанія Sun зіткнулася з труднощами, але зуміла адаптуватися: вона змінила пріоритети, представила інноваційні рішення (наприклад, процесор UltraSPARC) і почала освоювати технології грид-обчислень. Вона також здійснювала стратегічні поглинання, розширюючи асортимент продукції відповідно до мінливих потреб ринку. Використання компанією різних процесорних архітектур, зокрема SPARC та x86, свідчило про її прагнення досліджувати різноманітні технологічні напрямки.

У 2010 році компанія Oracle придбала Sun Microsystems, що стало важливою віхою в історії останньої. І хоча з часом присутність Sun на ринку стала менш помітною, її інновації та технологічні досягнення, безсумнівно, продовжують впливати на розвиток усієї галузі.

Commodore International

Компанія Commodore International відіграла ключову роль у формуванні індустрії домашніх комп’ютерів. Її історія сповнена важливих віх, інновацій та популярних продуктів, які мали значний вплив на світ обчислювальної техніки та відеоігор.

Одним із найзнаковіших творінь став Commodore 64 (C64) — неймовірно успішний домашній комп’ютер, випущений у 1982 році. Завдяки 64 КБ оперативної пам’яті, а також передовим графічним і звуковим можливостям, C64 швидко став найпопулярнішим комп’ютером в історії. Приваблива ціна в 595 доларів зробила його доступним для широкої аудиторії та сприяла колосальному успіху: по всьому світу було продано кілька мільйонів екземплярів. Використання власних технологій та конкурентоспроможна цінова політика стали вирішальними чинниками, що забезпечили C64 почесне місце в історії комп’ютерних технологій.

ПК Commodore 64 Фото: John Malcolm

Вплив Commodore виходив за межі апаратного забезпечення й поширювався на сферу програмного забезпечення та відеоігор. Популярність C64 поклала початок новій ері в ігровій індустрії та цифровій творчості. Багато школярів і підлітків навчалися програмувати на мові BASIC саме за допомогою Commodore 64, тим самим прокладаючи шлях до розвитку ігрової індустрії та сучасного геймдизайну. Ентузіазм і захоплення цих молодих новаторів, які стали частиною історії Commodore, підкреслюють їхню важливу роль у формуванні світу відеоігор у тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні.

На жаль, попри початкові успіхи, Commodore International зіткнулася з внутрішніми проблемами, фінансовими труднощами та судовими розглядами. Зрештою компанія оголосила про банкрутство, що призвело до зміни власників та трансформації бренду Commodore. І все ж, незважаючи на подальший занепад, спадщина Commodore International продовжує жити: компанія увійшла в історію як піонер індустрії домашніх комп’ютерів та рушійна сила ігрової революції.

Раніше повідомлялося, що видання slashgear.com назвало п’ять недоліків портативних кондиціонерів — від експлуатаційних витрат і рівня шуму до ефективності та зовнішнього вигляду.