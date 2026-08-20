5 забытых компаний, которые подарили нам ПК, консоли, игры, Java, BASIC и е-мейл (фото)

Каким был мир до Apple, PlayStation, Lenovo, Intel? Мы расскажем о компаниях вроде NeXT и Atari, которые заложили основы для современного программирования, дизайна, "железа" и мессенджеров.

Некоторые гиганты компьютерной индустрии, такие как Apple или Intel, никуда не исчезли. Однако существуют компании, которые сегодня забыты, но сыграли ключевую роль в истории технологий. О них рассказывает издание slashgear.com.

NeXT

Компания NeXT была основана Стивом Джобсом в 1985 году после его ухода из Apple. В 1988 году она представила революционный NeXT Computer. И хотя объемы продаж были невелики, ее вклад в развитие технологий и компьютерные инновации оказался колоссальным.

Одним из важнейших достижений NeXT стало влияние на сферу объектно-ориентированного программирования и графических пользовательских интерфейсов, что заложило фундамент для будущих успехов всей технологической отрасли. Компания разработала такие продукты, как OpenStep и WebObjects, которые сами по себе оказали значительное влияние на индустрию.

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ПК NeXT Computer Фото: iser.fau.de

В 1997 году Apple приобрела NeXT за 400 миллионов долларов; это событие стало поворотным моментом, ознаменовавшим возвращение Стива Джобса. Влияние NeXT на компьютерные технологии было неоспоримым. Операционная система NeXT в конечном итоге объединилась с Mac OS, образовав Mac OS X и полностью преобразив компьютерную экосистему Apple. С платформой NeXT связаны появление первого веб-браузера и создание ряда культовых видеоигр, включая Doom и Quake.

На момент выпуска цена NeXT Computer составляла 6500 долларов. Пусть компьютер и не стал коммерческим хитом, он оставил заметный след в мире технологий. Культовый черный корпус кубической формы получил прозвище "The Cube" (Куб), став ярким элементом технологического ландшафта того времени. И хотя название NeXT сегодня не столь известно широкой публике, как имена некоторых ее современников, наследие компании продолжает жить благодаря сделанному ею технологическому вкладу.

BBN Technologies

Основанная в 1948 году BBN Technologies — американская научно-исследовательская организация, оказавшая значительное влияние на различные сферы деятельности благодаря своим инновационным разработкам и передовым проектам. Одним из важнейших достижений BBN стало участие в ранних этапах развития компьютерных технологий и систем с разделением времени (time-sharing systems). Компания проложила путь к тем достижениям в сфере медицинских технологий, которыми мы пользуемся сегодня.

BBN разработала процессоры сообщений (Interface Message Processors — IMP). Эти устройства сыграли ключевую роль в истории ARPANET — предшественника современного интернета. Создав IMP как экспериментальные системы связи с коммутацией пакетов, BBN заложила фундамент для современных маршрутизаторов и той взаимосвязанной сети, которую мы сегодня используем для общения.

Мы пользуемся электронной почтой благодаря BBN Фото: Justin Ward / Android Police

Влияние BBN распространилось и на сферу зарождающейся электронной почты. Сотрудник компании Рэй Томлинсон сыграли решающую роль во внедрении символа "@" в адреса электронной почты и внес вклад в разработку сетевой почты, ставшей основой современных почтовых систем. BBN также приняла участие в формировании будущего образования, разработав язык программирования Logo для детей, сделав программирование доступным и увлекательным занятием.

В 2009 году компания Raytheon — еще один крупный игрок в сфере технологий — оценила потенциал BBN и приобрела ее. С тех пор BBN продолжает свою инновационную деятельность, имея офисы в различных регионах и внося вклад в развитие сетевых технологий и спутниковых сетей.

Atari

Хотя Atari и не является столь уж "забытой" по сравнению с другими участниками этого списка, со временем она постепенно стирается из памяти широкой общественности. Компания, основанная в 1972 году Ноланом Бушнеллом и Тедом Дабни, сыграла важную роль в формировании мира технологий, особенно в сфере видеоигр и развлечений. На заре своего существования Atari стала пионером в области аркадных игр и домашних игровых консолей, сделав интерактивные развлечения доступными для массового потребителя. Успех вышел за рамки видеоигр: компания стала символом триумфа Кремниевой долины и вдохновила будущих светил технологической индустрии, включая Стива Джобса, который работал в ней до того, как стал соучредителем Apple.

Одним из революционных достижений Atari стал перенос видеоигр из залов с игровыми автоматами на домашние консоли — такие как легендарная Atari 2600, — что позволило расширить аудиторию игр, охватив семьи и детей. Этот шаг кардинально изменил ландшафт игровой индустрии и заложил фундамент для ее нынешнего бурного развития.

Игровая консоль Atari 2600 Фото: COMPUTER BILD

Вклад Atari в формирование игровых стандартов и особенностей был весьма значительным; зачастую эти решения рождались благодаря творческой импровизации в условиях технических ограничений оборудования. Компания подарила игрокам новый опыт и заложила принципы, которые продолжают влиять на геймдизайн сегодня и будут определять его в будущем.

Несмотря на то, что за годы своего существования Atari столкнулась с немалыми трудностями и сменой владельцев, ее влияние на технологический мир остается огромным. Инновации и разработки компании проложили путь к созданию интерактивных развлечений и игровых продуктов, завоевавших любовь аудитории во всем мире.

Sun Microsystems

Компания Sun Microsystems, основанная в 1982 году, сыграла ключевую роль в сфере компьютерных технологий, предлагая рынку вычислительную технику, программное обеспечение и ИТ-услуги. Одним из самых значимых достижений Sun стала разработка Java — языка программирования, который произвел революцию в сфере веб-приложений и внедрил концепцию "написано однажды — работает везде" (write once, run anywhere). Кроссплатформенность Java бросила вызов доминированию отдельных операционных систем и обеспечила языку популярность при создании самых разных веб-приложений. Еще одной важной вехой в истории компании стала разработка операционной системы Solaris. Sun активно поддерживала программное обеспечение с открытым исходным кодом, сотрудничая с AT&T в процессе создания Solaris. Процессоры SPARC и файловая система ZFS, разработанные компанией, также оказали значительное влияние на индустрию технологий.

Java — язык программирования, который произвел революцию в сфере веб-приложений Фото: medium.com

В период "пузыря доткомов" Sun столкнулась с трудностями, но сумела адаптироваться: она сменила приоритеты, представила инновационные решения (например, процессор UltraSPARC) и начала осваивать технологии грид-вычислений. Она также осуществляла стратегические поглощения, расширяя ассортимент продукции в соответствии с меняющимися потребностями рынка. Использование компанией различных процессорных архитектур, включая SPARC и x86, свидетельствовало о ее стремлении исследовать разнообразные технологические направления.

В 2010 году компания Oracle приобрела Sun Microsystems, что стало важной вехой в истории последней. И хотя со временем присутствие Sun на рынке стало менее заметным, ее инновации и технологические достижения, несомненно, продолжают влиять на развитие всей отрасли.

Commodore International

Компания Commodore International сыграла ключевую роль в формировании индустрии домашних компьютеров. Ее история полна важных вех, инноваций и популярных продуктов, оказавших значительное влияние на мир вычислительной техники и видеоигр.

Одним из самых знаковых творений стал Commodore 64 (C64) — невероятно успешный домашний компьютер, выпущенный в 1982 году. Благодаря 64 КБ оперативной памяти, а также передовым графическим и звуковым возможностям, C64 быстро стал самым продаваемым компьютером в истории. Привлекательная цена в 595 долларов сделала его доступным для широкой аудитории и способствовала колоссальному успеху: по всему миру было продано несколько миллионов экземпляров. Использование собственных технологий и конкурентоспособная ценовая политика стали решающими факторами, обеспечившими C64 почетное место в истории компьютерных технологий.

ПК Commodore 64 Фото: John Malcolm

Влияние Commodore выходило за рамки аппаратного обеспечения и распространялось на сферу ПО и видеоигр. Популярность C64 положила начало новой эре в гейминге и цифровом творчестве. Многие школьники и подростки учились программировать на языке BASIC именно с помощью Commodore 64, тем самым прокладывая путь к развитию игровой индустрии и современного геймдизайна. Энтузиазм и увлеченность этих молодых новаторов, ставших частью истории Commodore, подчеркивают их важную роль в формировании мира видеоигр в том виде, в каком мы его знаем сегодня.

К сожалению, несмотря на первоначальные успехи, Commodore International столкнулась с внутренними проблемами, финансовыми трудностями и судебными разбирательствами. В конечном итоге компания объявила о банкротстве, что привело к смене владельцев и трансформации бренда Commodore. И все же, несмотря на последующий закат, наследие Commodore International продолжает жить: компания осталась в истории как пионер индустрии домашних компьютеров и движущая сила игровой революции.

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