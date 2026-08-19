5 недостатков мобильных кондиционеров: почему не стоит тратить на них деньги (фото)

Издание slashgear.com назвало пять минусов портативных кондиционеров — от эксплуатационных расходов и уровня шума до эффективности и внешнего вида.

Продажи портативных кондиционеров демонстрируют значительный рост. Эти устройства не требуют дорогостоящего монтажа, они мобильны и универсальны, могут стать отличным решением для комнат или других помещений. Однако идеальным решением их назвать нельзя: безусловно, они полезны в определенных ситуациях, но не лишены недостатков, пишет slashgear.com.

Дорогая эксплуатация

Хотя мобильные кондиционеры удобны в использовании, их эксплуатация может быть затратной. По сравнению с другими системами кондиционирования эти устройства гораздо менее эффективны. И хотя производители могут совершенствовать конструкцию для повышения эффективности, они сталкиваются с непреодолимым препятствием — законами физики.

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Кондиционеру требуется больше усилий, чтобы охладить нагретое помещение до нужной температуры. В случае с мобильным кондиционером тепло, вырабатываемое самим устройством, остается в том же помещении. Иными словами, часть энергии расходуется на компенсацию тепла, которое выделяет сам прибор. Аналогичная ситуация складывается и с вентиляционным шлангом.

Если же обратиться к физике, то на энергоэффективность влияет и явление, называемое "отрицательным давлением". Это происходит потому, что устройство забирает воздух из охлаждаемого помещения. В результате давление в комнате становится ниже атмосферного (возникает отрицательное давление). Природа не терпит пустоты, и из-за перепада давлений горячий воздух из соседних помещений или с улицы устремляется внутрь, пытаясь выровнять давление.

В итоге мобильные кондиционеры могут потреблять примерно вдвое больше энергии, чем другие модели. Правильное размещение помогает повысить эффективность работы устройств; установка мобильного кондиционера в неподходящем месте — одна из самых распространенных проблем при их эксплуатации.

Мобильный кондиционер EcoAir Apollo Фото: EcoAir

Низкая эффективность охлаждения

Высокие счета за электричество можно было бы простить, если бы в помещении было достаточно прохладно, чтобы забыть о сильной жаре на улице. Однако так бывает не всегда. Обычно такие устройства неплохо справляются с охлаждением небольших комнат, но охладить с их помощью несколько помещений или большую площадь не получится.

Разумеется, все мобильные кондиционеры разные, и более мощные или совершенные модели, безусловно, справляются с задачей лучше. Например, мобильный кондиционер мощностью 7000 BTU способен эффективно охладить помещение площадью около 150 квадратных футов (ок. 14 кв. м), тогда как модель на 14 000 BTU подойдет для комнат площадью до 450 квадратных футов (ок. 42 кв. м). Однако важно учитывать, как именно определяются эти показатели и как они соотносятся с характеристиками кондиционеров других типов.

Стандарты холодопроизводительности применяются не единообразно: к мобильным кондиционерам предъявляются менее строгие требования при тестировании. Следовательно, прямое сравнение показателей BTU у кондиционеров разных типов не дает полной картины. Если сравнить мобильный кондиционер мощностью 10 000 BTU с оконной моделью аналогичной мощности, то оконный кондиционер обеспечит более эффективное охлаждение за те же деньги.

Портативный кондиционер Whynter ARC-1230WN Фото: Whynter

Шум во время работы

Размещение охлаждающего оборудования непосредственно в помещении, которое оно должно охлаждать, не лучшим образом сказывается на энергоэффективности. Но это также не идет на пользу акустическому комфорту. Даже если такие устройства справляются с охлаждением комнаты, они могут работать удивительно громко для повседневного использования. В отличие от оконных или сплит-систем, которые выносят большую часть механического шума наружу, в портативных моделях компрессор, вентилятор и воздуховоды находятся внутри, так что кондиционер очень шумит.

Впрочем, любые кондиционеры шумят в той или иной степени. Хотя уровень шума зависит от бренда и конкретных условий эксплуатации, существуют общие ориентировочные показатели. По данным Международного дня осведомленности о шуме (INAD), кондиционеры создают шум в диапазоне от 50 до 75 дБА — примерно столько же, сколько стиральная машина. В INAD также отмечают, что длительное воздействие шума уровнем выше 70 дБА может привести к повреждению слуха. Для оценки уровня звука организация использует шкалу дБА, так как она учитывает особенности человеческого восприятия звука.

Эти показатели относятся к кондиционерам в целом, общепризнано, что портативные модели зачастую работают громче остальных.

Кондиционер Black Decker Smart Фото: cnn.com

Отвод конденсата

Кондиционеры не просто охлаждают воздух — они также работают как осушители. Даже в режиме охлаждения любые кондиционеры, использующие хладагент, неизбежно снижают влажность воздуха. Разумеется, скопившуюся воду необходимо куда-то отводить, поэтому из многих портативных кондиционеров приходится регулярно сливать конденсат. Это может показаться мелочью, но это еще одна домашняя обязанность, о которой легко забыть. Кроме того, многие модели оснащены системой автоматического отключения, которая прекращает работу устройства при накоплении избыточного количества воды.

Хотя многие современные мобильные кондиционеры оснащены системой автоматического испарения конденсата, в определенных условиях их все же может потребоваться периодически сливать вручную. Например, модель Domanki мощностью 14 000 BTU, например, имеет "умную" систему испарения влаги, однако и ей может потребоваться регулярный слив воды — в некоторых случаях даже каждые 8 ч.

В конечном счете, лучшие модели мобильных кондиционеров оснащаются функциями, сводящими к минимуму необходимость ручного удаления конденсата. В этой связи важно также соблюдать график очистки фильтров. Стоит отметить, что уход за фильтрами необходим не только мобильным кондиционерам: это стандартная процедура обслуживания для климатической техники любого типа, которую следует выполнять регулярно.

Мобильный кондиционер без воздуховода в помещении Фото: Timberk

Внешний вид и мобильность

Мобильные кондиционеры, безусловно, проще в подготовке к работе, чем стационарные системы, однако их установка все же требует определенных усилий. Любому портативному кондиционеру, работающему на хладагенте, необходим воздуховод для отвода горячего воздуха; это означает, что от устройства к окну (или другому отверстию для вывода) нужно проложить широкий гибкий шланг. Здесь мы подходим к вопросу о мобильности таких устройств: все зависит от того, что именно вы вкладываете в это понятие. После подключения шланга кондиционер оказывается фактически "привязанным" к окну, и для перемещения его в другую комнату придется повторять весь процесс установки заново. Это приемлемо, если нужно охлаждать только одно помещение, но гораздо менее удобно, если вы планировали каждый вечер перекатывать устройство из гостиной в спальню.

Еще один недостаток воздуховода заключается в том, что он мешает гармонично вписать мобильный кондиционер в интерьер комнаты. Кроме того, хотя сами устройства не отличаются гигантскими размерами, они довольно тяжелые и занимают ценное пространство на полу. Их нельзя просто спрятать в угол, так как между корпусом кондиционера и стеной необходимо соблюдать минимально допустимое расстояние. В итоге в комнате оказывается крупный бытовой прибор, от которого к окну тянется шланг воздуховода, а по полу — сетевой кабель. Мы выяснили, что у портативных кондиционеров есть свои недостатки, однако в определенных условиях они все же могут стать эффективным способом охлаждения помещения, не требующим дорогостоящего монтажа.

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